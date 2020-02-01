【武漢肺炎】好友擔心唔夠口罩　戴祖儀患難見真情：好感動好有愛

「武漢肺炎」疫情並未受控，香港市民繼續瘋狂搶購口罩，有不少人因欠缺口罩而選擇留在家中，以避免受到感染。昨日（31/1）亦適逢人日，戴祖儀（Joey）在IG上載了一張背向日落的靚相祝願大家平安：「人日快樂！希望大家都平安快樂。最近盡可能都留係（喺）屋企，睇左（咗）套動畫，鬼滅之刃，真係好好好好好好好睇！但...已經2日就煲完！有無（冇）大大有好睇既（嘅）動漫/劇/戲分享～」Joey開到聲叫大家推介，網民即刻瘋狂介紹不同的劇給她。

Joey上載了一張背向日落的靚相祝願大家平安。（IG/ @joeythyee）

雖然Joey話盡可能都留在家中，不過作為藝人因為工作需要難免要外出。在「武漢肺炎」疫情的陰霾下，口罩成為了港人的必需品，記者就口罩存貨問題詢問了Joey，她以Whatspp回覆：「我同屋企人仲有一盒50個剩，都係之前買落嘅surgical mask，暫時都未補貨，諗住都仲夠用多1-2星期，廢事積住啲口罩搞到人地買唔到。不過我有班朋友可能知我大頭蝦，不時就問我夠唔夠口罩，使唔使幫手，要就開聲，就覺得好感動好有愛。有班真心朋友喺度就冇咁擔心！如果有朋友或者同學開聲要幫手，幫到嘅我都會盡幫。祝大家百毒不侵！平安快樂呀！」在危難中，大家更要守望相助、互相扶持。

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