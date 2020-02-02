【潮流日常】長期戴口罩容易引起皮膚問題　三招減低後遺症

新型冠狀病毒武漢肺炎持續擴散，巿民每天外出戴口罩保命，但長期戴口罩，容易導致皮膚敏感，以及引起出油、出粉刺、黑頭和暗瘡等皮膚問題，濕疹患者亦有可能因長期戴口罩誘發濕疹。 大家需要比平日更注意皮膚日常護理，避免引發戴口罩後遺症。

長期戴口罩容易引起皮膚問題，注意日常護理，擊退戴口罩後遺症。（IG圖片／choisaaaa）

一、戴口罩侷促容易出油 注意控油

長時間戴口罩，令覆蓋在口罩內的面部皮膚溫度上升，刺激油脂分泌，加上呼出的空氣帶有水份，會提高口罩內的濕度，同時容易令細菌滋生，引起粉刺、黑頭和暗瘡等皮膚。為免面部油脂過盛，需要做好控油和保濕工夫。

注意每日清潔面部，徹底清除細菌與油脂，避免出粉刺、黑頭和暗瘡等問題，勤用保濕產品及敷面膜令肌膚達致水油平衡，可減少出面油的情況。

盡量避免在被口罩覆蓋的範圍上妝。（IG圖片／xeniachong）

二、減少化妝

若臉上有妝，長期戴口罩，容易引起皮膚炎症和敏感。貪靚一定要化妝的女士，盡量避免在戴口罩的範圍上妝，而眼部以及額頭上的底妝盡量上得透薄一點，或只用隔離霜修飾膚色，可以避免「鴛鴦面」。

三、濕疹患者慎塗護膚品

其實濕疹患者不宜長時間佩戴口罩，但疫情嚴峻，難以避免。皮膚太乾燥就會誘發濕疹，濕疹患者在冬天佩戴口罩時一定要留意保濕。

保濕用品方面，患者適合使用鹼性的潔面乳去清潔皮膚，選擇塗搽油份較高的軟膏（Ointment），保濕效果比乳液（Cream）更理想。注意在皮膚吸收護膚品後才戴上口罩，否則適得其反。

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