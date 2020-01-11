【潮流日常】菊梓喬嘗遍過百支假眼睫毛膠水　終覓得摯愛

對於貼假眼睫毛來說，一支好膠水真的非常重要，要持久但同時又要容易卸，不能殘留膠水在眼睫毛上，菊梓喬（Hana）就以身試膠水，由13歲開始試過超過100支不同牌子的假眼睫毛膠水，最後終於找到她的摯愛！ 攝影：陳順禎 採訪：吳子生

菊梓喬推介最愛用的化妝用品。（陳順禎攝）

D-up EX552 長效假睫毛膠水黏著劑 HK$66 菊梓喬大推日本牌子D-up EX552長效假睫毛膠水黏著膠水，相信大家都不會這支膠水感到陌生，防水、防汗、防油脂，黏力超強又容易卸，菊梓喬更指曾試過24小時都唔甩，非常厲害！

如果只可以選擇塗一樣上面，菊梓喬肯定會選唇膏，原來她是一名唇膏控，家中收藏了百支唇部妝物。Hana跟我們分享了兩樣她的近期最愛，偽素顏唇膏、3至80歲都適合的唇膏顏色。

Paul & Joe 春日貓咪凝潤唇膏芯 #102 HK$200 春日時尚唇膏筒 HK$100 Hana認為女孩子的嘴唇很重要，嘴唇有色可以令人看起來更精神，她推薦Paul & Joe春日貓咪凝潤唇膏芯，102色號塗上嘴唇是透明的紅色，令嘴唇看起來好像是咬唇泛紅一樣，達到「偽素顏」的效果！Paul & Joe可以另外配不同花款的唇膏筒，不同圖案令人賞心悅目。

Paul & Joe推出限量唇膏筒，令用家可以根據喜好揀選自己喜歡的圖案。

人氣美妝品牌Charlotte Tilbury Hot Lips 第二代近期的討論度極高，每個唇膏控都想擁有，Hana就大推Amazing Amal色號，她認為這種乾燥玫瑰紅色，3到80歲任何膚色都適用。而這個色號名稱，是以荷里活影星George Clooney的人權律師太太Amal Clooney作為靈感，亦以她命名，非常有意思。