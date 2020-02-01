【武漢肺炎】《愛回家》演員宣布口罩告急　周嘉洛：頂到兩個星期

「武漢肺炎」疫情並未受控，香港的口罩供應問題又未解決，市民可謂一罩難求。而作為藝人，因工作需要難免要外出和接觸人群，必定要有口罩傍身，到底在口罩搶購潮下，藝人們又夠不夠存貨呢？他們又是用邊一款口罩呢？就以上問題，記者詢問了TVB處境喜劇《愛·回家之開心速遞》的Venus（鄺潔楹飾）、金城安（周嘉洛飾）、細龍太（陳偉琪飾）和KC（歐瑞偉飾）。

唔知Venus夠唔夠口罩用呢？（IG/ @judy.kwong）

鄺潔楹透露早前不幸患上感冒，現在剩下的口罩大概夠用一個月：「早幾個禮拜自己感冒病咗，當時為咗唔傳染畀人就買咗2盒口罩放喺屋企，之後就肺炎爆發，我剩低之前買落嗰啲，我諗可以用多個零月左右。我係用耳掛式醫用口罩，我都想補貨，但太遲喇...年廿九，我喺銅鑼灣見到仲有口罩買，但已經成$150一盒。而家唔只我同香港市民驚，因為呢個病菌散播到全球，都有確診個案，呢個時候要更加注意衛生，我今日（31/1）都開返工拍劇，同事都叫我哋不斷要洗手，我哋不斷提大家要消毒。」

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周嘉洛的口罩存貨比鄺潔楹更少，大概只剩40個：「屋企有三個人，仲有40個左右，都盡量建議媽咪留喺屋企，暫時一日一個，都頂到大概兩個幾星期。我係用外科口罩，而家買唔到。有朋友年初三左右，上網訂咗50盒韓國口罩，但係cut咗單。」

金城安只剩大概40個口罩。（IG/ @kalok_）

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而情況最危急，存貨最少的可算是KC歐瑞偉，他只剩下半盒口罩（大概25個）：「我係用3層標準嘅外科口罩。呢個時候當然難買口罩啦，我都買唔到，只剩半盒存貨。但我没有驚慌，只要做好保護就是，我都唔知邊位同事有存貨！」

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而陳偉琪就有別於他們，她採用 N95 濾芯口罩，但家人亦面對口罩存貨不足的問題：「我用緊外國牌子的 N95 濾芯口罩，要經常用噴霧消毒，因為擔心會影響到屋企人的健康，不想帶病菌回家。我都沒有問其他同事，因為大家都口罩短缺，也不想麻煩別人。但是細龍生知道我家人不夠口罩，送了兩包給我，十分窩心。」《開心速遞》的一眾演員感情超好，大家互相幫忙，共同齊心抗疫。

細龍太採用 N95 濾芯口罩。（IG/ @vthechan）