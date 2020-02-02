【武漢肺炎】ViuTV《今日疫情》每晚直播　強尼：早幾日先決定開

新型冠狀病毒（又稱：「武漢肺炎」）肆虐全球，單單在中國內地，截至周六（1/2）累積確診個案已超過1.4萬宗，香港情況同樣嚴峻，至今已有14宗確診個案，其中一宗個案更是境內人傳人。事到如今，林鄭政府會否全面「封關」、在哪裏可以買到或者拿到口罩、醫護罷工情況，以及怎樣才算做足個人防護措施等資訊，都是普羅大眾最關心的，縱觀本地多家電視台，除新聞報道外，就只有每晚在無綫翡翠台播出的《東張西望》，以及在港台電視31播出的《精靈一點》和《醫生與你‧同行抗疫》有較多篇幅報道疫情消息及抗疫知識，但由周一（2/2）開始，ViuTV都會加入「戰線」，逢星期一至星期五晚上7時30分推出新節目《今日疫情》，每集都會直播出街。

參考電視節目表，上述時間原本播出的，是娛樂新聞及訪談節目《十五分鐘熱度Plus》，惟「武漢肺炎」持續在本地社區擴散，ViuTV高層臨時決定製作《今日疫情》，由賀志良（Jimmy）及吳繼業聯合監製，派出10位藝人，分為廠景組及外景組兩隊，輪流上陣，其中一位主持人強尼透露，公司在剛剛過去的一星期（幾日前）決定製作這個節目，未來一個星期，他會負責星期二同星期五晚的直播，下午3時已經要返到ViuTV九龍灣總部，與製作團隊開會，落實訪問細節。

ViuTV將會派出10位藝人，兵分兩路主持《今日疫情》，點擊下圖看看兩邊陣容：

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正面對撼《東張西望》 主持強尼：節目暫時會一路做！

「坐廠嘅有我、Brian（陳安立）、Dennis（虞逸峯）、Pinky（羅沛琪）同埋Shirley（沈殷怡），我哋5個會輪住做，外景就有Dixon（黃奕晨）、阿神（曾贊學）、CK（朱晉傑）、阿Look（廖嘉輝），仲有小占（英健朗），每日朝早外景嘅同事就會返去開會，跟住就會出去拍當日嘅Topic，我哋就會喺錄影廠做Live，會請嘉賓上嚟做訪問，可能係醫生，或者係口罩生產商，暫時冇定個節目會幾時完，會一路做。」由於《今日疫情》與無綫的《東張西望》同樣都在晚上7時30分播出，換言之，兩個直播節目同時段對撼的情況將會維持一段時間。

話雖如此，強尼直言台前幕後都希望這個節目「盡早結束」：「你如果有留意魯暉（ViuTV總經理魯庭暉）嘅IG，佢都話唔會想呢個節目做得幾耐，大家都希望呢件事快啲完，個節目就會完，總之而家呢段時間，我哋希望透過呢個節目Update到市民一啲有用資訊，因為每日都會有好多新嘅消息。」魯庭暉日前在其個人IG率先公布ViuTV會推出這個新節目，帖文講得坦白：「一個絕對唔想開Season 2，絕對唔想長做長有嘅節目，難得同事咁有心，（所以就）盡少少大眾媒體責任！」認真中不忘幽默，魯暉在下方的Hashtag寫上「#不過都盡量唔好Budget啦呀監製」。至於另一位主持人沈殷怡亦於日前在個人IG發帖，「今日開會聽到導演話作為免費電視台，這段時間為大家提供及時真實的公共資訊，係我地（哋）既（嘅）義務同責任。有幸成為哩（呢）個節目其中一個主持，讓我可以履行這件事。」下方Hashtag則寫上：「#唯一一個不想長做長有的節目」，與老闆立場一致。

ViuTV新節目《今日疫情》將於周一（3/2）開始逢星期一至五晚上7時30分現場直播，與無綫的《東張西望》正面對撼。（YouTube截圖）

魯庭暉日前在其個人IG率先公布ViuTV會推出新節目《今日疫情》，帖文講得坦白：「一個絕對唔想開Season 2，絕對唔想長做長有嘅節目，難得同事咁有心，（所以就）盡少少大眾媒體責任！」（instagram.com/lofaig）

主持經驗豐富的陳安立（Brian），今次臨危受命擔任特備節目《今日疫情》主持，並於早前在九龍灣總部拍攝宣傳片。（YouTube截圖）