【武漢肺炎】金義聖捐千萬韓元支援：希望停止恐懼與厭惡

新型冠狀病毒（又稱武漢肺炎）現正於全球爆發，其中疫情最嚴重的武漢確診和死亡數字不斷上升。內地有不少藝人捐款或物資援助武漢，而韓國亦有藝人向武漢伸出援手，資深演員金義聖今日（4日）透過Instagram宣布向武漢捐贈一千萬韓元（約65,000港元），相等於12萬5千個醫用手套的價格。金義聖又希望大眾能對武漢「停止恐懼和厭惡，開始愛和支持。」

武漢肺炎肆虐，有韓國藝人向武漢伸出援手，資深演員金義聖是其中之一。（Viu《K1頭條》提供）

金義聖在Instagram表示，慶幸韓國對武漢肺炎採取最好應對措施，國內情況可以令人稍為安心，但對武漢仍感擔心和焦慮。金義聖得悉清州市是武漢的姊妹城市，於是透過清州市捐贈醫用手套，明言「希望對飽受疾病和不安困擾的武漢市民，以及冒着生命危險與病魔抗爭的醫護人員能略盡綿力」。

金義聖透過清州市向武漢捐贈醫用手套，又希望大眾能對武漢停止恐懼和厭惡。（IG/@lunatheboy）

現年54歲的金義聖參演作品包括電影《屍殺列車》、電視劇《阿斯達年代紀》、《W－兩個世界》等，亦是時事節目《探查計劃Straight》的主持之一。去年香港爆發大型反修例浪潮，金義聖多次表明支持示威者，亦曾親身來港視察示威情況，一度引起香港網民熱烈討論。

去年香港爆發大型反修例浪潮，金義聖多次表明支持示威者。（IG/@lunatheboy）

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