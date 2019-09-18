金義聖率韓國攝製隊拍攝香港示威情況　嘆現場「慘不忍睹」

韓國演員金義聖本月15日與MBC時事節目《探查企劃 Straight》攝製隊現身香港，遊走銅鑼灣、灣仔、金鐘等地，採訪由香港網民發起的「港島行街」活動，翌日又四出拍攝不同類型的示威活動。《探查企劃 Straight》昨晚（17/9）發布3分10秒片段，預告香港示威特輯將於本月23日播出。

金義聖15日與《探查企劃 Straight》攝製隊採訪香港示威拍攝情況。（MBC《探查企劃 Straight》畫面）

金義聖到訪示威現場新聞圖

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《探查企劃 Straight》預告片中，金義聖與記者高恩尚採訪示威，期間獲不少香港市民認出，金義聖與市民問好和自拍留念，又透過Facebook和Instagram香港最新情況，攝製隊更拍攝到警方投射催淚彈的情況。金義聖感嘆：「雖然過程短暫，但好像目擊戰爭一樣。示威經過的地方都是磚頭殘骸，又見到『Free HK』之類的塗鴉，還看到血跡斑斑的防毒面具，實在是慘不忍睹的景象。」金義聖又認為，沒有警方鎮壓的話，示威能夠和平進行。

金義聖亦接受各大傳媒訪問。（MBC《探查企劃 Straight》畫面）

金義聖目擊警民衝突現場，形容情況「慘不忍睹」。（MBC《探查企劃 Straight》畫面）

《探查企劃 Straight》預告片逐格睇

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金義聖和攝製隊在示威翌日到訪調景嶺，拍攝中學生「人鏈」活動，晚上又到沙田採訪示威情況。《探查企劃 Straight》將於香港時間本月23日晚上9點05分於MBC播出。