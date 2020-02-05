【專訪．有片】鄧佩儀自爆兒時經歷大不同：由被取笑變萬人迷

藝人鄧佩儀（Gloria）看下去屬於自信的一群人，不然也不會在2012年參選溫哥華華裔小姐奪冠，其後代表溫哥華參選2013年度國際中華小姐競選。若沒有自信也不會有這個舉動去選美，不過Gloria聽到後並不認同自己是一個有自信的人，直言若有一個最沒有自信的明星獎她認為是非她莫屬。

Gloria強調自己是沒有自信的人，因為童年時期曾有童年陰影。她回想起小時候因為牙醫幫她拔了四隻牙齒，再幫她箍牙，導致小學生涯長期被同學取笑。「我經常被問一個問題，我係咪天生口有四個窿。其實小學個三年成日畀人笑，令到我冇安全感同自信。所以大家成日見到話我人生好好，其實我人生都係有黑暗一面。但我想話每一本書都會有佢故事。」

Gloria表示現在很想要小學時候拍的照片，可是在小學期間她沒有拍過任何一張照片，她直言很討厭那時候自己的樣子。（梁碧玲攝）

試想一下一個小女孩長期上學被朋友取笑，以淚洗面是一件正常的事情，那段時間令她也很討厭自己。朋友不多的她，卻有一個好處，「我個個時候我好專心學業，因為冇乜朋友，啲人又唔鍾意同我玩，變咗成績極好，令我中學同大學都有一個好基礎。」

Gloria表示小學自己是沒有什麼朋友。（梁碧玲攝）

黑暗過後便是晨曦，Gloria人生的轉變是在中學時期，踏入中學終於不用箍牙，青春期的她也向著「靚女」方向發展，她透露在中學轉變得太多，由小學沒有人理會，到中學突然間變成「風頭躉」，她說：「聽落好膚淺，但我中學都經歷過無啦啦變成受歡迎個堆，個人會輕浮咗。如果要講人性格最差嘅階段，我諗返起應該係中學。當時候自己都比較Mean同驕傲，真係好唔乖，除咗成績Keep到。個陣我每日都化哂妝返學，好似行時裝秀咁樣，講緊我得15，16歲。每朝都畀我阿媽鬧我做咩要特登早兩個鐘起身化妝。最後去到大學都成熟返，知道咩係岩咩係錯。」

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在中學時期相信各位讀者當時會討論誰是校花和校草，Gloria亦不例外，常常與一眾朋友討論校草，「有一年全世界都討論佢係校草嘅男仔走過嚟問我拎電話，呢啲事我自從大學之後就冇發生過。我中學世界好似好完美，但當時心態唔好，睇乜都太表面，小朋友唔好學。（咁同個校草最後點？）最後我哋有去過幾次街，不過冇一齊到。」

Gloria指小學和中學這些經歷能幫助她演戲有層次。（梁碧玲攝）

最後小學和中學的經歷和反差，除了能幫助Gloria在演戲方面更有層次，在擇偶條件也幫助了不少。Gloria坦言現在選擇另一伴外在並不會有助加分，她說：「好多時候好多人會問我擇偶條件或者大眼細眼標準係乜？其實我覺得靚係內在，大家唔應該取笑其他人，每一個人都有佢唔同嘅靚。大部份人都忽略咗，而生得冇咁靚嘅人大家有時會唔小心傷到佢哋心，所以我對呢件事好注重，靚唔係表面。」