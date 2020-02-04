【愛的迫降】「翻版金秀賢」被踢爆欺凌同學？事隔半日形勢大逆轉

韓國tvN電視劇《愛的迫降》近日受韓劇迷歡迎，不只是玄彬和孫藝珍的愛情故事吸引觀眾關注，年僅22歲的新秀演員，被稱為「翻版金秀賢」的李新英亦人氣急升。不過，韓國網絡流傳李新英在學時曾經欺凌同學，引起韓國網民非議。

李新英因外表酷似金秀賢而引起觀眾關注，但近日網上流傳他曾欺負同學。（IG/@leesin_y）

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有聲稱是李新英初中同學的網民在討論區發表文章，控訴李新英在初中一年級時，以被人怒目而視為由，對同學拳打腳踢三次以上，又召集朋輩對該名同學惡言相向。該名網民又稱李新英「從高中開始洗底，現在還成為了公眾人物」。 李新英所屬公司Forest娛樂發表聲明，否認如文章所言欺凌同學，但補充「若初中時期年少無知的說話和舉動令人受傷，我會向大家道歉。」

李新英因外表酷似金秀賢而引起觀眾關注，但近日網上流傳他曾欺負同學。（IG/@leesin_y）

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不過今日下午，事態突然逆轉，該名網民上傳親筆信向李新英道歉，指自己記憶紊亂，以為當初看到的肇事者是李新英，但重新回憶往事，認為肇事者只是和李新英身高差不多的人，對今次「爆料」造成的風波向李新英致歉，又直言感到後悔。