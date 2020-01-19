【愛的迫降】玄彬越過「三八線」吻別孫藝珍　崔智友確定陀B客串

韓國tvN人氣劇集《愛的迫降》開始進入後半部份，玄彬（飾演利正赫）和孫藝珍（飾演尹世理）的感情發展愈來愈多觀眾注意。昨日（18日）播出的第九集《愛的迫降》中，玄彬帶孫藝珍經秘道回南韓，兩人在「三八線」前依依不捨，雖然身為北韓軍人的玄彬無法越過「三八線」送別孫藝珍，但玄彬目送孫藝珍後，難掩心中不捨，最後走過「三八線」，與孫藝珍深情擁吻，令觀眾為之動容。

第九集《愛的迫降》中，玄彬帶孫藝珍經秘道回南韓。（Netflix《愛的迫降》畫面）

孫藝珍不捨得離開玄彬。（Netflix《愛的迫降》畫面）

最終兩人越過「三八線」深情擁吻。（Netflix《愛的迫降》畫面）

逐格睇玄彬孫藝珍kiss經過

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另外，在《愛的迫降》第九集尾聲，玄彬發現孫藝珍整理書櫃的痕跡，原來孫藝珍偷偷將書櫃上的六本書籍換走，細心觀察下，更發現該六本書的書名第一個字是愛的藏頭詩，令玄彬甜在心頭。不過，該集沒有交代孫藝珍有否回到南韓，相信要留待第十集分曉。

《愛的迫降》第九集尾聲，孫藝珍偷偷將書櫃上的六本書籍換走。（Netflix《愛的迫降》畫面）

玄彬發現孫藝珍整理書櫃的痕跡， 細心觀察下發現暗藏玄機。（Netflix《愛的迫降》畫面）

究竟藏頭詩係寫乜？

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此外，《愛的迫降》繼河錫辰、鄭敬淏、羅映姬、金秀賢等演員後，再次迎來重量級演員客串，今日（19日）崔智友確認將會特別演出《愛的迫降》，鑑於劇中劉秀彬（飾演金舟墨）熱愛韓劇，特別鍾情於崔智友，所以崔智友將會客串甚麼角色，實在令人非常好奇。早前崔智友宣布懷孕，因此今次是崔智友公布喜訊後首度露面。