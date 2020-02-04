尊尼特普被前妻家暴錄音流出　網友請願將安芭赫德踢出《水行俠》

荷里活男星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）因為合作拍攝電影《The Rum Diary》而結緣，兩人在2013年訂婚，及後於2015年正式成為夫婦，但1年後的5月，安芭入紙申請離婚，更控告尊尼毆打她，雙方更對簿公堂，直到8月二人達成共識，最後於2017年1月正式離婚。而尊尼因為家暴事件令形象受損，演藝事業大受影響，不過日前外媒突然爆出一段兩人的錄音，安芭在錄音中承認對老公使用暴力，原來尊尼才是家暴受害人！

尊尼特普（Johnny Depp）安芭赫德（Amber Heard）曾有過一段婚姻，兩人曾經很恩愛，經常一起出席活動。（Getty Images）

尊尼與安芭的婚姻只維持了一年幾，2016年安芭以家暴為由申請離婚，她不但曝光了尊尼在家中掟酒樽的影片，更臉帶瘀傷現身法院，對尊尼提出禁制令，指控對方長期濫用藥物及酒精，多次對她施暴。不過尊尼極力否認，不但指控安芭滿口謊言，臉上的傷只是特效化妝，更強調影片是他被設局陷害，並透過律師表示：「家暴控訴是假的，只是她為了拓展事業版圖說出的謊言。」更表明自己才是家暴受害者。兩人最後庭外和解結束婚姻，尊尼向安芭支付700萬美元（約5,437萬港元）的贍養費，安芭亦將這700萬全部捐給慈善機構，但家暴事件令尊尼形象大損，迪士尼更決定不再與他繼續合作《Pirates of the Caribbean》電影系列，而安芭就因為《水行俠》（Aquaman）而人氣急升，演藝事業一帆風順。

安芭在《水行俠》（Aquaman）中飾演Mera大受好評。（劇照）

日前英國《每日郵報》爆出一段兩人的錄音，隨後YouTube Channel「Incredibly Average」爆出一段尊尼與安芭約50分鐘的對話錄音，該段錄音發生在安芭提出離婚前的幾個月，當時兩人的婚姻還未徹底決裂，是一段長達2小時的「婚姻治療」的一部分。當中尊尼指出是安芭先動手打自己，更表示為了避免事件升級，他通知了自己屋企的管理員Travis到場，但安芭卻講大話：「我讓你告訴Travis剛才發生了什麼，你打了我的臉，而你說沒有，我看着你說謊。」安芭辯稱：「我是打（hit）了你，但我沒有揮拳打（punch）你。寶貝，你沒有被我拳打，我不知道我手上的實際動作是在幹什麼，但你身體沒問題，我沒有傷害到你，我沒有痛打你，我只是打到了你。」

安芭辯稱自己只是打（hit）了尊尼，並不是拳打（punch）對方。（YouTube影片截圖）

尊尼以兩人在多倫多時的一次事件為例，指安芭開始對自己尖叫，那時他已經無法讓她聽進一個字了。他稱自己的訴求一直是同樣的東西，但安芭一旦失去理智，雙方就無法繼續溝通，只有暴躁和憤怒。他懇求安芭保持冷靜，希望兩人都努力溝通，即使憤怒也不要動手。但安芭稱自己也是人，會憤怒。尊尼稱安芭曾用過平底鍋、花樽等物件擊打自己，安芭亦承認，並表示不滿尊尼一旦兩人有衝突就離開的做法，但尊尼稱一旦發生肢體上的衝突，他希望雙方能儘快分隔開來。而在錄音結尾，兩人都表示想挽救婚姻，尊尼強調他愛安芭，希望她做自己的妻子，希望當她的丈夫，但強調絕對不能有暴力行為。而安芭亦表示自己很愛對方，只是有時候會因為太生氣而失去理智，並說：「不能保證不會再次動手」。她稱會盡一切努力去改變。不過在這段錄音數月後，兩人婚姻徹底破裂，安芭提交了離婚申請。

安芭承認曾用過平底鍋、花樽等物件打尊尼。（YouTube影片截圖）

錄音流出後掀起網民熱烈討論，紛紛留言力撐要還尊尼清白，甚至發起請願，希望將安芭踢出《水行俠》劇組，指控她「根本是瘋子」、「完全就是暴力」、「沒想到她這麼可怕」，更在Twitter發起「#JusticeForJohnnyDepp（還尊尼一個公道）」的應援活動，對尊尼表示支持。