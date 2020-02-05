【武漢肺炎】Rainbow繼續跟進武漢情況：湖北省的香港人走不了

武漢肺炎疫情持續肆虐，且蔓延至全球各地，確診個案不斷增加，導致人心惶惶。而與內地一脈相連的香港，亦受到了重大的威脅，香港的醫護更發起罷工行動要求港府封關堵截病源。現時仍然被困武漢的𡃁模胡心諾Rainbow（現名為胡淽喬/Annabella），亦十分支持香港封關。Rainbow早前因為要陪男朋友到武漢，至今依然被困當地，她這幾日亦有於IG更新自己和當地的最新情況以及報平安。呢日她就於IG story表明自己支持香港封關。

Rainbow目前仍然被困武漢。(ig@annabella.woo)

Rainbow於IG story表示：「我贊成封關，就算我係 (喺) 武漢都咁話，如果係 (喺) 湖北省的香港人，還未解封應該也走不了的。湖北省的人現在也辦不到港澳通行證，雖然唔知其他省份係咪都係咁，即係佢哋呢段時間都嚟唔到香港。」她更質疑：「有無人解答到我為什麼林鄭還不封關？」Rainbow又post了另一張有小朋友戴上果皮製的口罩照片，寫上：「網友回覆港澳通行證全部停止辦理業務，咁香港唔封關係畀咩人出入？」並再次重申她的疑問：「有無人解答到我為什麼林鄭還不封關？」

點擊下圖逐格睇Rainbow最新嘅IG story，以及佢呢幾日有關武漢情況嘅IG post：