【武漢肺炎】《開心速遞》廠外有臨時演員狂嘔　群姐：全廠大清潔

據知昨日有臨時演員在OK便利店外嘔吐，更驚動保安。(葉志明攝)

武漢肺炎令每個港人提心吊膽，尤其外出工作的更加擔心，昨日TVB電視城驚傳有一名臨時男演員，在11廠及11廠外圍、臨時演員休息室，OK便利店等，四個地點嘔吐，更驚動TVB保安及清潔部門處理，不過就沒有一個臨時演員公司承認，消息一出震驚整個電視城，各藝員及職員都在自己WhatsApp群組瘋傳消息。

TVB11廠為《開心速遞》廠房，昨日傳出有臨時演員在廠外對出空地狂嘔。(賴家杰攝)

而無綫對外事務亦証實消息來源屬實，「2020年2月5日(星期三)，昨日(2月4日) 約下午四時保安收到通知，見到一名男子在電視城内11、12廠外行人路嘔吐。工作人員立刻到上述地點進行消毒和清潔，並同時向衛生署通報及尋求指引。目前正追尋該名男子的身份及在城內到過的地方。因應最近疫情情況，公司已提升抗疫措施，包括會全面消毒清潔各錄影廠，今天會優先處理第4、11、12及13廠。所有人士在進入電視城前必須經過量度體温，同事們如有不適應盡快求醫，和留在家中休息。」而4號廠主要拍攝綜藝節目，至於11廠則為《開心速遞》廠景，而《開心速遞》監製林建祥表示現在開工前都會為廠房徹底消毒以保障藝員及工作人員的安全。而群姐（許思敏）今天（5日）仍然如常開工，對於昨天有臨時演員在廠外嘔吐令到公司進行大清潔，她說：「我琴日唔洗開工，所以唔知呢件事。不過依家真係全廠大清潔緊，我未入得廠拍嘢。（擔心？）都唔會嘅，防疫措施同清潔都做得好好。呢件事都完咗，唔會有事。」

群姐許詩敏開工前做足防禦措施，對電視城清潔好有信心。（葉志明攝）

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