桂莉芙柏德露由影后變養生達人　盤點Netflix紀錄片9大必睇獵奇位

奧斯卡影后桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）早已是養生達人，在其全新的6集紀錄片節目《Gwyneth Paltrow goop生活態度》（The Goop Lab）中說到：「我於2008年創立Goop，那時候除了在大銀幕上與麥迪文（Matt Damon）卿卿我我之外，我感覺自己還有另一個使命。」這個節目深入探討了各種健康養生主題。

每集各有側重，從能量療癒到冷療，抗衰老到靈媒都有涉及到，並結合案例研究、桂莉芙柏德露對專家的採訪，以及Goop員工實地考察進一步了解所涉主題的片段，內容非常豐富精彩。他們前往牙買加嚐迷幻蘑菇、潛入冰凍的太浩湖，還參加了關於女性愉悅的革命性工坊。許多人會感覺大受啟發，也有人會覺得可笑甚至有毛病。無論感想如何，我們都一致同意的是：這個節目的蓄意挑釁意味滿滿，必定會引起熱議。

桂莉芙柏德露於片中大談性相關議題。（《Gwyneth Paltrow goop生活態度》截圖）

節目於1月24日播出，《Vogue》為大家整理了筆記：從迷幻藥比百憂解Prozac的優勝之處，到桂莉芙柏德露敞開心扉談論她面對過的掙扎等心路歷程。

迷幻藥醫療亦是該紀錄片的一大亮點。（《Gwyneth Paltrow goop生活態度》截圖）

以下是《Gwyneth Paltrow goop生活態度》的九個看點：（點圖放大▼▼▼）

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《Gwyneth Paltrow goop生活態度》已於2020年1月24日在Netflix上架。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：葛妮絲派特洛的健康養生紀錄片《The Goop Lab》必看9大盤點！】