「小辣椒」桂莉芙柏德露賣私密部位味道蠟燭　數小時內輕鬆售罄

說起桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow），相信年輕一輩的觀眾都只會記得她在Marvel電影宇宙中飾演小辣椒（Pepper Potts）一角。半退休狀態的她近日推出一款名為「This Smells Like My Vagina」的蠟燭。據了解，這款蠟燭在數小時內就被搶購一空。

桂莉芙柏德露在Marvel電影宇宙中飾演小辣椒一角。（《鐵甲奇俠》劇照）

出身演藝世家的桂莉芙柏德露近日曾向外透露，她表示對演戲的熱誠開始減退，並會慢慢開始淡出影壇。她稱：「當我拍攝時，我會感到透支。」雖然她踏入半退休狀態，但她仍然非常忙碌，特別是她要打理其生活品牌Goop。

小辣椒與鐵甲奇俠的感情線，一直是粉絲非常關注的。（《鐵甲奇俠》劇照）

近日桂莉芙柏德露與香料製造人Douglas Little搞搞新意思，製造了一款名為「This Smells Like My Vagina」的蠟燭。在Goop公司網頁描述這蠟燭的由來，寫道：「當時兩人在製作香水，桂莉芙柏德露突然說這聞起來像陰道。」就是這樣，兩個人之間的玩笑，卻發展了無限商機。這款售價75美元（約582港元）的蠟燭，在數小時內售罄。

這證明嘩眾取寵的銷售手法是非常成功。因為據Goop網站介紹，其實這枝蠟燭的成份非常普通：「這款蠟燭以有趣、華麗、性感和出乎意料的美麗香氣所製成。其成份包括天竺葵精油、香檸檬、雪松精油的混合物，再混入突厥薔薇及香葵種子，讓我們腦海出現幻想，誘惑和精緻的暖意。」

「小辣椒」桂莉芙柏德露早前以一身猶如比堅尼一樣的啡色透視裝出席2020年金球獎頒獎禮。（Getty Images）