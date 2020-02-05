【武漢肺炎】姚子羚感激印傭幫忙買口罩：佢好到揀放假嗰日去排隊

今日（5/2）姚子羚（Elaine）出席TVB劇集《黃金有罪》的宣傳活動，劇集在香港及內地都獲得很高的收視和評價，Elaine非常開心：「聽到身邊啲朋友話畀我聽有睇，好好睇，其中一個係陸浩明。最開心見到大家鍾意套劇，同我哋講晚晚追。」

姚子羚今日出席TVB劇集《黃金有罪》的宣傳活動。（陳順禎攝）

姚子羚在劇中以「眼鏡娘」造型示人，網民like爆之餘，同時亦有助防疫：「我有時都會戴眼鏡，可以防飛沬，返到屋企要用消毒水抹乾淨。但做嘢都要戴返contact lens，平時外出會戴眼鏡。」在「一罩難求」的情況下，Elaine感恩有足夠口罩存貨，更感謝家中的印傭：「我有個好好嘅印尼姐姐，佢有方法幫我搵到口罩，幫我出去排隊買返嚟，亦係一個reasonable嘅價錢。佢會關心我身邊嘅人，問下大家有冇需要，佢好到揀自己放假嗰日去排隊，好感恩。有一至兩個月嘅存貨就夠，有多嘅就分享畀其他有需要嘅人。」

姚子羚在劇中以「眼鏡娘」造型示人，網民勁like，仲令大家回想起《四葉草》時期的Elaine。（陳順禎攝）

經常戴口罩，不少人都會有面部生粒粒的問題，Elaine建議少化妝，讓皮膚有足夠休息：「返到屋企除口罩，盡量縮短戴口罩嘅時間，唔好化咁多妝，等皮膚通爽啲。」