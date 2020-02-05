69歲李麗麗低調離開TVB　認一月已完約：有啲唔舒服唔想講

無綫離巢潮不斷，繼劉江、田蕊妮和敖嘉年先後宣布離開TVB後，入行至今54年，曾演出多部無線電視劇的「金牌綠葉」李麗麗亦宣布今年1月已和TVB完約。

在神劇《金宵大廈》中演惡奶奶！（電視截圖）

大家在新劇《大醬園》中仍可見到麗麗姐的身影，但《法證先鋒IV》將會成為她的告別作。麗麗姐由11歲開始進入入邵氏演員訓練班，初出演時主要為武打片，角色多為聰明伶俐的少女。其後，也一直參演邵氏電影，與邵氏在1975年約滿後便加入佳藝電視在電視劇演出，第一部參演的電視劇是《白髮魔女傳》，在劇中擔任第一女主角。

在《珠光寶氣》呢幕戲真係好經典。（電視截圖）

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1978年，佳藝電視倒閉後，麗麗姐轉投麗的電視（即現今亞洲電視）。之後，她又在1988年離開亞洲電視，再轉投無綫電視一直服務至今年一月。被問到離巢一事，麗麗姐接受《香港01》訪問時不欲多提：「係呀，一月完咗約。（會唔會唔捨得TVB？）我有啲唔舒服，唔想講。」再三追問下，麗麗姐就表示：「年紀大喇，唔想做嘢。（退休？）係呀。（同TVB有冇唔開心？）冇呀。」又一「金牌綠葉」離巢，相信不少觀眾都會相當不捨。

麗麗姐帶給不少好戲給觀眾！（電視截圖）