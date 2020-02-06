【武漢肺炎】對港府強制接受檢疫措施感遺憾　李嘉：影響民生經濟

新型冠狀病毒疫情嚴峻，目前已經蔓延到超過全球20個國家，香港亦有多宗確診個案，日前更出現首宗死亡病例。香港政府昨日（5日）宣布新一輪抗疫措施，規定從內地入境人士，包括香港、內地居民和其他旅客，都需要強制接受檢疫14日，措施2月8日凌晨起生效。藝人李嘉表示對相關措施感到無奈和遺憾。

香港政府就疫情規定從內地入境人士，包括香港、內地居民和其他旅客，都需要強制接受檢疫14日，李嘉在微博表示對相關措施感到無奈。（FB圖片／李嘉）

李嘉在微博轉載有關香港防疫新措施的新聞，並且寫下個人感受：「內地各大省市民衆共同抗疫，前線醫護全力逆行（抗）戰，上下同心去打這場仗！在此，香港做出這個決定，我感到無奈和遺憾！ 2月8日實行是吧 ~ 好，我就待在內地了！內地疫情一天不好轉，我一天不會回香港！ 我雖不懂醫，無法逆行抗疫，但也絕不會居安順行屈服於任何違心決定！！ #為中國加油# #武漢加油#」

李嘉表示對於香港政府的新防疫措施感到遺憾。（微博截圖／武者李嘉）

對於李嘉的言論，不少內地網民留言支持，「待在內地應該比在香港強」、「果然一身正氣說出來的話就不一樣」、「香港如果大爆發香港人就死定了，大陸不管怎麼樣管理起來容易多了」；亦有粉絲說：「不用生氣，我覺的（得）可以換一個想法，這對香港和內地有幫助就可以了，凡事有兩面內地可以傳過去，香港也可以傳過來的」。

李嘉就事件接受《香港01》訪問，他認為強制檢疫會令民生、經濟都受到影響：「相信特首一定明白！但仍要作出呢項決定，就係一種無奈！除此之外，面對疫症亦只能如此，係一種遺憾！」李嘉又認為謠言有時比疫情更可怕，製造社會恐慌，令民心大亂他亦呼籲大家同心抗疫，「戴口罩、勤洗手、免聚會、少出門、飲暖水，以及有夠休息」。在香港有不少無良商家抬高口罩價格，李嘉說：「在內地遇到有人炒高抗疫物資或生活用品、食品嘅情況，一經舉報，定必重罰！所以我喺呢邊，口罩不缺，而且每日都可以食到大量新鮮蔬菜同水果。」