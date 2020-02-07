蕭亞軒遭鮮肉男友吐槽年紀大：她與吳彥祖拍MV時我才7歲

「沒有人一直可以年輕，但是蕭亞軒的男朋友可以」，現年40歲的蕭亞軒被譽為「小鮮肉收割機」，歷任男友都比自己年輕許多，現任交往近3年的男友黃皓更比她年輕整整 16 歲，但二人愛得甜蜜，早前雙雙作客內地綜藝節目《吐槽大會》，二人更不時在台上打情罵俏，瘋狂放閃！

蕭亞軒自言戀愛沒有秘訣，只是在這方面「天賦異稟」。（影片截圖）

蕭亞軒自詡戀愛天賦異稟

蕭亞軒上台先否認自己曾經交過17個男友，但與上百男生約會過倒是真的，她說：「我的戀愛秘笈沒有什麼，我就是天賦異稟」，更自詡「戀愛小天才」，引來現場觀眾熱烈的反應。

輪到其男友黃皓上台，不忌諱地以二人的姊弟戀作吐槽話題，他先開了個大玩笑，說自己的表演時間不能太長，「否則下場蕭亞軒就已經換男友了」引起全場爆笑，坐在一旁的女友 Elva 亦忍不住想上前作勢打男友。

黃皓亦不忌諱拿女友蕭亞軒的前任都是小鮮肉來調侃。（影片截圖）

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黃皓一邊吐槽女友年紀大 一邊甜蜜表白

接著黃皓又說：「我們在一起很久了，快三年，對我來講是很長的時間，畢竟，我也沒有活過幾個三年」，這段窒到應的吐槽又再度引起全場拍手叫好，黃皓馬上補充說：「所以我們是很認真在談戀愛，至少我是。」一啖屎一啖砂糖的甜蜜告白，令Elva馬上甜笑。

黃皓自己為 Elva MV 擔任男主角，在拍攝她特別給自己看了和吳彥祖合作的 MV，MV中的吳彥祖就是抱著她、揹著她，黃皓言氣帶酸地表示：「我很想早點認識妳，這樣是不是抱著妳、揹著妳的就是我。」正當大家以為又是另一波甜情話時，他隨即補一刀說：「後來我才發現，那首歌是 2002 年拍的，那時候，我才 7 歲，背不動她的。」這句話終於讓蕭亞軒忍不住上前作勢起腳踢男友。雖然黃皓瘋狂串女友的年齡大，坦言二人的年齡很懸殊，但最後以「愛可以戰勝一切，雖然我們年齡差很大，但我們沒有代溝」作結，直接向女友告白，閃盲現場觀眾。

最後黃皓再向女友表白，指雖然二人年紀差距很大，但「愛可以戰勝一切」，超sweet！（影片截圖）