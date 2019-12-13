蕭亞軒邀小鮮肉男友黃皓拍MV　相差16歲無礙激情放閃

蕭亞軒向來有「男神收割機」的稱號，已經40歲仍然魅力不減，現在與比她小16歲的小鮮肉黃皓穩定交往中。雖然二人年齡差距大，但黃皓卻是讓蕭亞軒成功克服憂鬱症的重要支柱。適逢蕭亞軒即將推出新專輯《Naked Truth》，今日她發布了新歌預告片，更邀請男友與她「滾床單」放閃。

這段放閃影片其實是蕭亞軒新歌《當你和心跳一起出現》MV的預告，她大膽邀請自己男友擔任主角，二人更飛到加州馬里布海灘和豪宅拍攝。二人在水中濕身相擁，在床上摟在一起面貼面掃頭髮，在休息期間不理旁人親嘴，這些真情流露的畫面讓人看到不禁臉紅。

蕭亞軒與小鮮肉男友拍MV放閃，短短55秒的預告片已經讓人看得臉紅。(影片截圖)

蕭亞軒與小鮮肉男友激情放閃逐格睇！(按圖放大)(影片截圖)(P.S.記得戴好太陽眼鏡)

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蕭亞軒上月宣布將發表入行20周年專輯《Naked Truth》，當時她還宣布這將會是「最後專輯」，但並不代表她要退出樂壇，只是往後集中推出單曲，而非全張專輯去製作。

蕭亞軒這兩年為了新製作專輯，美國、台灣兩邊飛，經常嘔吐導致聲帶受損，身心狀態不穩定並患上憂鬱症。到2017年，她承認與黃皓的戀情，並在對方陪伴下克服病情，所以黃皓是她的重要支柱。

點擊重溫蕭亞軒在台上的精彩時刻！(按圖放大)(資料圖片)