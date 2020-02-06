【武漢肺炎】被網民罵似活平行時空唔戴口罩　Coffee極速咁樣回應

林芊妤（Coffee）經常在Youtube拍片跟粉絲分享Keep Fit和做運動的心得，周四（6日），她在IG貼了一張照片，她在陽光底下穿着背心回眸微笑，影得相當有Feel，她留寫道︰「有人跟我一樣是夏天人嗎？每到夏天都活力充沛，像有無窮無盡的精力和動力，但到冬天時就只想在抱著棉被睡覺，腦內也只裝得下食物。好吧現在乖乖在家做運動。」抒發感情。

Coffee原本在IG貼靚相，但後來引起網民不滿。（Instagram截圖@coffee89921）

但此帖就引來網民留言寫道︰「有點解你好似住係平行空間甘（咁）既（嘅）！？乜都唔關你事，社會運動唔知，疫症爆發都唔帶（戴）口罩。」而Coffee亦都迅速回應，她說道︰「之前旅行係（喺）馬來西亞影既（嘅），當時未有肺炎，原來在疫情期間連post舊照的自由都沒有嗎？我不希望在家每時每刻都想著武漢肺炎真的有問題嗎？」其後又再補充︰「我已經因為你加多兩句#hashtag，希望我畫公仔畫出腸咁既表達方式會可以令你明白多一點，謝謝。」似乎後來就在帖文中加上了「#這是舊相#記得出街戴口罩」兩句。之後，又再IG貼了一個自拍戴口罩的Story，又說︰「連眼睛都戴埋最安全」，同時呼籲大家有足夠的口罩就將有剩的送別人，未知是否回應該名網民的指責呢？

網民指Coffee不戴口罩，而Coffee也作出回覆。（Instagram截圖@coffee89921）

其後Coffee又再補充，並話自己加了兩個hashtag在發文。（Instagram截圖@coffee89921）

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