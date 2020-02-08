【辣伙頭】洛兒險燒廚房　鄧月平沈殷怡落力到起水泡兼見紅

ViuTV全新節目《辣伙頭》將由2月10日（下周一）起，逢星期一至五晚上10時30分播出。節目由兩位搞鬼主持陶大宇、郭政鴻伙拍有「廚壇魔術師」之稱的楊尚友（Christian）擔任評判，經過多輪淘汰賽及不同廚藝考驗，由八位美女準廚──鄧月平（Larine）、洛兒、陳欣妍、陳海寧、蘇菲、沈殷怡（Shirley）、郭奕芯（Ashina）和余逸思中，選出廚界的真正「辣伙頭」。

《辣伙頭》首集先進行熱身賽，測試八位美女準廚的烹飪水準，各人要以最拿手的菜式應戰。Ashina炮製一道黃金炒蟹，她表示這是其師兄關智斌的提議，今次亦是首次挑戰此菜式，所以稱不上是拿手菜。評判之一的陶大宇嘗過炒蟹後似乎不太欣賞，直言鹹蛋黃味道太濃，蓋過了蟹肉本身的鮮味。



熱身賽進行期間又發生一段小插曲，洛兒的鍋內突然搶火，嚇得她手足無措，反之身旁的Larine卻非常淡定，一手拿開著火鍋子遠離電磁爐，最後廚師評判Christian出手英雄救美，成功撲火。

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八位美女準廚為爭奪「辣伙頭」冠軍名銜落力準備，Larine於節目第二集透露於家中不斷練習煮雞，令手上起了不少水泡。另一位準廚Shirley更在比賽期間不慎切到手指，不過Shirley即時止血後，便立刻爭取時間繼續烹調，非常認真！