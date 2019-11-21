【辣伙頭】Edan@MIRROR為逃避地獄料理出貓 保錡望報銷肚痛錢

ViuTV全新飲食節目《辣伙頭》將在2020年2月播出，節目請來陶大宇、郭政鴻、名廚楊尚友擔任評判，八位美女準廚負責烹飪，而周四（21日）MIRROR成員Edan（呂爵安）、ERROR成員肥仔（梁業）與保錡則為本集錄影嘉賓，談到評分準則，三人均同意最重要好食！而拍攝節目之前，三人均為遇上突發狀況做足心理準備，Edan說：「我哋食咗好豐盛嘅午餐再嚟！」肥仔又推舉保錡為「劣食界王者」，保錡就反駁說：「但海鮮冇得sashimi（刺身）！我食過甜蝦，但未食過甜蟹！」唯Edan提醒有醬油蟹的存在後，保錡被說服：「都要食㗎啦！」

ERROR成員保錡（右）向經理人花姐（黃慧君）查詢會否可以報銷「肚痛錢」。（陳順禎攝）

Edan為逃避「地獄料理」又想到一個「出貓」的方法：「準備定個袋，扮食但其實倒咗落去！」保錡就持相反意見，覺得應該敬業樂業，唯Edan提出把食物都讓給他時，他連忙拒絕。Edan補充說：「聽講佢哋嘅廚藝唔係真係咁差，不過好似有啲類似煮香蕉嘅地獄料理。」肥仔就不以為然：「我會大膽嘗試嘅，試咗先囉，唔好食咪Lur，最多咪嘔！」

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談到各自的廚藝，Edan坦承說：「我係零啊！」保錡說自己會煎蛋，卻被肥仔揭穿：「煎蛋唔落油！」肥仔則覺得自己的廚藝中規中矩：「識煮兩味啦，（拿手菜是？）都係西式多，Risotto、意粉之類。」立刻引來Edan與保錡的讚嘆聲，二人又搶着承認：「我都識煮公仔麵㗎！」