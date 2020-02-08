【潮流日常】潮跟IU王俊凱帶眼鏡鏈　最新潮物遠離病毒Keep住靚

武漢肺炎（新型冠狀病毒肺炎）肆虐，人人出街戴口罩防疫，專家亦表示不建議戴隱形眼鏡，戴有鏡片眼鏡減少病毒接觸風險，據說有不少眼鏡店的平光鏡都已被搶清光了！ 不能以靚妝示人又怕戴眼鏡個樣好薯嘜？唔怕！2020年其中一項潮流趨勢「眼鏡鏈」，可以讓大家抗疫期間Keep住靚！

IU在韓剷《德魯納酒店》中，不時以戴上眼鏡鏈的造型示人，眼鏡鏈不只可以掛頸，亦能放在臉前，成為一種時尚飾物。（影片截圖）

眼鏡鏈早於2017年曾經一度盛行，去年IU在韓劇《德魯納酒店》的百變型像中，其中一個造型戴上眼鏡鏈，再次帶起風潮，來到今年，這場眼鏡鏈風正式吹正，成為2020年潮流趨勢之一。

不少名人紅星都戴起眼鏡鏈，TFBOYS王俊凱早前亦為雜誌拍了一輯廣告相，演繹眼鏡鏈時尚，加添幾分成熟氣質。

王俊凱早前為雜誌拍下眼鏡廣告，演繹眼鏡鏈時尚。（小紅書圖片／BOLON暴龍眼鏡）

眼鏡鏈花款亦愈來愈多，而且非常易襯，不論是文青還是Hip Hop，氣質女神風或是韓系少女風，通通都襯到，令各種風格更加突出。

除了比較斯文的金屬鏈，這種比較chunky的眼鏡鏈更添幾分型格和玩味。（IG圖片／lodenfrey）

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