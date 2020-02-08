一個人去旅行會上癮？　胡定欣渴望找到那位他：我都好想有人陪

「一個人去旅行會上癮」，這是身邊朋友獨遊後經常說的一句話。尤其是女生，說走就走，感覺多瀟灑。日前（6/2），胡定欣（Nancy）在IG上載了一張在外地的背影相，她獨自推着兩個行李箱。過去十年，定欣總是一個人去長途旅行，回想起整個過程，她大讚自己非常厲害。

縱然家人、朋友會因為擔心她的安危而反對，定欣還是選擇獨自出走：「當然我都好想有人陪，但如果冇人陪唔通我要放棄去旅行的機會同權利？一個人去行下，慢慢睇下外面的世界，欣賞沿途風景都幾好呀！因為最後整個回憶，都係屬於自己！」

胡定欣上載了一張獨遊的背影相。（IG/ @nwuuu）

的確一個人去旅行十分自由自在，先不用跟朋友夾時間，再到旅行的地點、節奏、吃喝玩樂等都可以跟着自己感覺而行。沒有旅伴的約束下，更能隨心所欲，做自己喜歡的事。而每個體驗都是獨一無二，是一段真正屬於自己的回憶。

過去十年，定欣總是一個人去長途旅行。（IG/ @nwuuu）

獨遊學會自己揸主意，更是成長的最好歷練。每一件大小事都由你自己決定，平時太在乎別人想法，習慣凡事先問意見。但當只有你一人時，就能勇敢作出決定。在一個陌生的國度中，由規劃行程，到住宿、找路等訓練都能令你長大。走出comfort zone主動向陌生人問路、一個人拉着沉重的行李箱找路、看錯地圖，再走過多少冤枉路才回到酒店。每一個經歷都在學習，每一個體驗都令你成長。

定欣選擇獨自出走，因為最後整個回憶都是屬於自己。（IG/ @nwuuu）

即使多麼有規劃，每天跟着行程走，你還是會在旅程中發生意想不到的事，例如航班延誤、走錯路，打亂你原本的計劃，去不了目的地。但既然身邊沒有旅伴太多的意見，你亦學會隨遇而安，更有可能得到意想不到的收穫。跟朋友去旅行，無時無刻都要一起分享，擁有共同回憶當然開心。但唯有獨遊才能真正靜下來，聆聽自己聲音，學習放空，這才是真正的休息，身心靈得以提升之旅。

定欣心底裏還是希望有人陪。（IG/ @nwuuu）

一個人去旅行好處真的很多，但過程中難免感到寂寞，正如定欣所說：「我真係咁獨立？問心，我都好想有人陪。」去到最後，大家可能都想尋找一個合適的旅伴，一個願意和你分享美食、互相拍下照片、不介意看到對方的醜態、接受到你一切的旅伴，他可以是你的朋友、閨蜜，或另一半，祝願你能早日找到這位他。