鄭容和武漢肺炎肆虐下赴台開騷　露胸肌向粉絲告白：想死你們了！

武漢肺炎肆虐，2月份多組韓星活動因此順延或取消。疫情爆發後首批如期來台表演的鄭容和8日在台大體育館開唱，主辦單位祭出高規格防疫關卡，包括透過紅外線和額溫槍監測體溫、酒精消毒、工作人員戴口罩、手套及要求粉絲全程戴口罩，靠4道程序保護藝人和粉絲安全。

鄭容和退伍後首度在台灣演出，今晚一現身就火力全開，自彈自唱「Can't Stop」。他身穿花襯衫，故意敞開胸前扣子，讓胸肌若隱若現，在演唱時用中文高喊「我愛你們」。鄭容和準備的中文不只這些，他把想對粉絲說的話全部翻譯成中文，苦練發音後在台上念出：「首先先感謝大家在這麼敏感的時機也能來到現場，謝謝大家。」

全場2200名粉絲聞言感動尖叫，鄭容和繼續賣力用中文告白，「我非常非常非常想念你們，我想死你們了。」他因為發音卡關，一度把「之後」念成「機後」，「知道」也變成「機道」，粉絲笑著幫他正音。鄭容和一邊道謝，一邊把感性的台詞說完：「雖然鄭容和暫時離開過大家，但我一直都陪在你們身邊。」而戴口罩完全不妨礙粉絲與他互動，幾首代表作如「你為我著迷」、「平語歌」等，粉絲照樣高聲與他合唱。

他本次演出飽受壓力，大批粉絲因為擔心疫情要求取消活動。最後活動如期舉辦，鄭容和從到台後口罩就不離身，乖乖待在下榻飯店沒外出。他在後台也勤洗手，進行採排時更全程戴口罩演唱，祝福歌迷不要生病。

▼▼鄭容和退伍▼▼

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