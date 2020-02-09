傳迪麗熱巴將與楊冪公司解約自建工作室　粉絲一致叫好：脫離苦海

眾所周知，迪麗熱巴是楊冪公司「嘉行傳媒」旗下藝人，還為其成立了「嘉行迪麗熱巴工作室」，可以說熱巴的走紅離不開楊冪的資源和公司的栽培。但近日有網友爆料熱巴將於嘉行傳媒解約，這一消息讓粉絲大感開心。

有網友爆料熱巴將於6月3日宣布解約。（微博@吃瓜少年日爆社）

大半年沒拍戲 總是被公司愛理不理

因為由去年開始，熱巴的發展與之前截然不同，她曾經在節目中表示自己已有8個月沒有拍戲，和團隊意見不同，所以沒有適合的劇本，因此熱巴在2019年全年沒有任何新作推出。而粉絲們對她的團隊也非常不滿，比如熱巴總是要同嘉行傳媒旗下男演員，包括張彬彬、高偉光和劉芮麟等合作，但大部分都不被觀眾認可以及喜愛，純粹是在消耗熱巴自己的熱度，同時也加大了大眾對她演技的質疑。

另一方面，雖然熱巴主演的《三生三世枕上書》終於開播，不知道是壓倉底太久大家對這一系列已經失去興趣，還是其他什麼原因，劇集播出之後，不但沒有成為熱話，反而劣評不斷，熱巴的顏值還被質疑與以前差距大，少了很多靈氣等。

總而言之，熱巴似乎由去年開始就處於一個公司對她愛理不理狀態，而所獲得的資源、人氣較之前都有所下跌，就連討論熱度都多次輸給楊紫。

有網友吐槽熱巴在《三生三世枕上書》中的顏值大不如前。（微博@電視劇三生三世枕上書）

不過，也有網友指熱巴並非解約，只是合約到期不續約。對此，粉絲們都紛紛表示：「不是解約，是到期不續，嘉行傳媒不要以這種通告來給迪麗熱巴扣白眼狼（反骨仔）的帽子」、「恭喜脫離苦海」、「快點解約，嘉行就是在消耗熱巴」等。

熱巴粉絲一致舉雙手雙腳讚同不續約。（微博@吃瓜少年日爆社）