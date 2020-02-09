【愛的迫降】孫藝珍中槍生死未卜　崔智友客串重演《天國的階梯》

韓國tvN電視劇《愛的迫降》邀請多位著名演員助陣，除了有金秀賢友情客串外，昨晚（8日）播出的《愛的迫降》就有崔智友驚喜現身，原來劇中尹世理（孫藝珍飾）為崔智友狂熱粉絲金舟墨（劉秀彬飾）送上驚喜，特意央求崔智友與金舟墨共敘午餐，金舟墨見到偶像後激動落淚，又與崔智友重溫《天國的階梯》經典對白和合照，當晚更開心得不吃晚餐，場面又感動又搞笑。

8日晚上播出的《愛的迫降》，崔智友與忠實粉絲金舟墨（劉秀彬飾）要見面啦！（Netflix《愛的迫降》畫面）

覺唔覺頂帽好熟口面？（Netflix《愛的迫降》畫面）

呢個場面睇過《天國的階梯》嘅人唔會覺得陌生（Netflix《愛的迫降》畫面）

呢頂係當年《天國的階梯》權相佑同款冷帽。（《天國的階梯》畫面）

呢個經典場面點會唔記得呢？（《星期三是音樂節目》畫面）

逐格睇崔智友點同舟墨相遇

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另外，昨晚《愛的迫降》尾聲，趙哲江（吳萬錫飾）與利正赫（玄彬飾）正面對決，不只展開連場打鬥，還爆發槍戰，為了保護愛郎，尹世理及時現身擋槍，雖然利正赫成功保住性命，卻令尹世理陷入昏迷，生死未卜，利正赫與五位下屬傷心欲絕。究竟尹世理能否保命，就要留意今晚播出的《愛的迫降》。

昨晚《愛的迫降》尾聲， 尹世理為了保護愛郎及時現身擋槍。（Netflix《愛的迫降》畫面）

尹世理生死未卜，令利正赫傷心欲絕。（Netflix《愛的迫降》畫面）

尹世理究竟係點中槍？