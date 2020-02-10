【武漢肺炎】魔術師陳日昇被困鑽石公主號：請台灣政府高層給方向

郵輪「鑽石公主號」由於曾接載一名「武漢肺炎」患者，現正在日本橫濱附近的海域隔離，船上總乘客約3700人，港人約佔470名，今日（10日）再新增60病例，累計已有130人確診「武漢肺炎」。台灣魔術師陳日昇是「鑽石公主號」的乘客之一，自隔離開始，他每日都在社交平台向網友更新自己的身體狀態以及船上的情況。陳日昇雖然幸運地未受感染，但昨日他做直播時明顯聲音沙啞，亦表示自己有咳嗽的病徵，亦發現自己的免疫力降低，唇皰疹復發。

陳日昇的唇皰疹情況嚴重。（翻攝自魔術師陳日昇Facebook）

向台灣政府公開求助

陳日昇今日又再於Facebook貼文，表示希望外界可以協助船上的人：「台灣相關高層請給我們一個方向吧！！媒體記者朋友們請協助在記者會問一下，也請大家幫忙分享，感謝！！」並利用貼文向台灣政府協助，請台灣政府將船上的台灣人接回台灣隔離。雖然網友普遍都對陳日昇和船上未被感染的人感到擔憂和同情，但也有部分留言認為船上的人理應在當地治療才能降低傳染的風險。正如陳日昇所言，今次疫情絕對是「這是精神與肉體的長期抗戰」。

陳日昇就今日（10日）累計已有130人確診一事向台灣政府求助。（翻攝自魔術師陳日昇Facebook）

另外，香港網友亦在「連登」討論區分享船上的情況：

【武漢肺炎】台灣魔術師於鑽石公主號隔離：精神跟肉體長期的戰役

【武漢肺炎】入境處派員赴日助鑽石公主號港人 換腎女子將有藥物