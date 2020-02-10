【武漢肺炎】台灣魔術師於鑽石公主號隔離：精神跟肉體長期的戰役

曾接載香港一名新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）患者的郵輪「鑽石公主號」，今日（10日）新增60病例，至今累計130人確診，該船3700乘客目前仍在日本橫濱附近的海域隔離，包括約470名港人。來自台灣的魔術師陳日昇亦在船上，他在船上做直播，聲音沙啞地表示自己沒發燒但有少許咳嗽，坦言被隔離精神壓力大，直言「這是一場精神跟肉體長期的戰役」，而他亦出現咳嗽症狀，但沒有發燒，暫時未有進行病毒檢驗。

在「鑽石公主號」演出的台灣魔術師陳日昇本來十分興奮，但現在被隔離在船上。（陳日昇fb圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

在「鑽石公主號」演出的台灣魔術師陳日昇，原定演出結束後要從橫濱下港，但因為隔離政策，目前也仍在船上。陳日昇在上船上直播，向家人報平安，並講述船上的狀況。陳日昇說，這幾天因為緊張、睡不好等導致身體免疫力降低，唇皰疹也發作，讓他感嘆「這是一場精神跟肉體長期的戰役」，精神壓力和緊張的程度，不是局外可以想像得到。

他指船公司有提供情感諮詢專線，讓需要者可以聊天紓壓，他亦希望遊輪能開放寄送個人物資上船，包含生活用品食物、藥物等。他又透露船上約有20名台灣人，希望台灣政府「不要忘記我們啊」。

他亦透露因為船上醫療資源不足，無法為所有人進行篩檢，因此船方規定一定要發燒才能進行篩檢。目前他沒有發燒，只有少許咳嗽，所以無法接受檢查。而陳日昇認識的一對日本夫婦，丈夫確診但太太沒有症狀，船方也沒為太太檢查，只能繼續等。

連登仔鑽石公主號隔離

+ 12 + 11 + 10

不少網民都紛紛鼓勵陳日昇，表示會為他們祈禱，又希望他「好好照顧自己，加油加油，等你回來喔！會平安的」、「想辦法吃得下、睡得著、心情平穩，繼續堅持下去。」