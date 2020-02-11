戴祖儀Marvel開箱片吸17萬點擊　究竟片中有咩咁吸引？

長腿女神戴祖儀（Joey）人氣急升後，無論是演戲、唱歌連她的Youtuer頻道亦額外關注。早前她拍攝了一條影片，影片內容主要說是她購買Hot toys（玩具模型品牌）遇到的事情。身為Ｍarvel迷的她笑言也是剛剛「入坑」，「入坑」原因是這個品牌推出的Marvel系列玩具模型相當出名，可是價錢方面也是十分昂貴。

Joey笑言家中大約有十隻Hop toys。如果說訂單她有20-30張。（IG：joeythyee）

所以她準備拍攝了Marvel系列的開箱影片，不過這開箱片暫時還沒播出，她先和大家說一說新手去購買常遇到的問題，新手常到的問題就是經常要「食炒價」買訂單，詳細可以觀看Joey的影片看看怎樣說。因為她本人是新手嘛，所以她也會面對「食炒價」買訂單的事，自己也要親自面交交收。不知道若果賣家遇到Joey會不會便宜一點呢？《香港01》特意找記者向她詢問，她說：「我有特登去拍呢個情況，但仲未post，可能今個月會出。拍我去拎模型嘅過程。成個過程好普通，可能大家對我冇乜特別感覺，完全冇拆扣，我都係原價買返嚟。」

https://www.youtube.com/watch?v=hcCwqyOk1Z8&feature=youtu.be

她家中原來仲有好多收藏。（Ig：joeythyee )

這段影片在Youtube點擊很好，有17萬人點擊觀看，不過原因可能是關她當天穿的「真理衣」事。影片中她穿上一件深藍色的露腰緊身衣服，這次不再Show長腿，而是Show上半身的線條美，Joey笑言：「真理衣係有日行街去一個品牌見到覺得幾靚。呢件衫好突顯到我線條同優點，之後就買咗返嚟。上鏡都幾靚，條片嘅回應同點擊都幾好，無諗過大家都幾鍾意。」

+ 4 + 3 + 2

點擊睇更多Joey靚相！