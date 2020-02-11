楊柳青拍親熱戲外籍男友唔高興：佢話最好唔好畀佢睇到

楊柳青（Wiyona）今日（11/2）現身電視城出席無綫劇集《法證先鋒IV》宣傳造勢活動。Wiyona在劇中飾演一位執法人員，作為武打演員的她以為自可以一展身手，最後因為自己「雪藏牌」太耐冇揸車經驗，而導致該場武打場口取消，大嘆可惜：「因為個場戲講我一邊揸車，一邊同個罪犯係架車上角力，本身自己係有車牌，但我就好耐冇揸過車，就係因為咁，劇組佢哋可能因為安全問題，最後都改動咗。」

情人節就快到，因為疫情嚴重，Wiyona直言未有打算外出慶祝。（葉志明攝）

提到早前Wiyona與加拿大籍男友被拍到在露天餐廳拍拖談心，期間二人更情不自禁煙韌起來，溫馨洋溢羡煞旁人。Wiyona笑言：「其實我哋啱啱一齊冇耐，所以先咁煙韌啫，哈哈，你試下再過多幾年之後再問下我，哈哈講笑，大家而家感情都好穩定。」Wiyona透露男友其實唔多鍾意她拍親熱戲，仲講到明不想見到：「我有同佢解釋作為一個專業嘅演員，拍親熱戲係在所難免，最後佢都明白，但佢就講最好唔好畀佢睇到。」至於男友做咩職業，Wiyona表示男友不想公開自己的職業，因此無法話畀大家知，亦尊重男友決定。

Wiyona直言男友抗拒她拍親熱戲。（葉志明攝）