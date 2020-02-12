究竟食咗乜｜秋生試意式鯷魚露極鮮味　大廚Ricky︰落兩滴就夠

魚露大家都食得多？但又有沒有試過鯷魚露呢？ViuTV熱播中的節目《究竟食咗乜》，請來藝人黃秋生和名廚張錦祥（Ricky）做主持，走遍意大利各區，展開他們的美食之旅，尋找最正宗的意大利味道。第二集裏面，他們就尋到一樣大家可能夠陌生的食物鯷魚露。

究竟有幾好食，會令二人怕「太似廣告」？（電視截圖）

秋生哥和Ricky甘巴尼亞區（Campania）的一條盛產鯷魚露的小漁村，找來鯷魚露廠老闆為他們介紹這種驚為天人的美食！老闆的這們手藝也是世代相傳的，最早已在1900由他祖父開創這盤生意。以他們當天的開封的製成品為例，25公斤的魚，經過三年後，可以生產出3公斤的鯷魚露，非常珍貴。

這位就是老闆。（電視截圖）

老闆親自示範如何從醃製開始生產這美食，從清洗，到醃製，也非常講究，當中特別之處是怎樣鋪平放鯷魚有也技巧，要一層魚一層鹽，像千層麵一樣，是心機和時間之作，難怪Ricky感嘆︰「呢啲手藝到而家都有人做緊！」

點擊下圖逐格看看鯷魚露的製作過程！

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到老闆用鯷魚露親自炮製意粉給秋生哥和Ricky吃，他只是用幾種材料弄醬汁︰蒜頭、橄欖油、芫荽和這次的主菜鯷魚露，再加上煮好的意粉，簡單幾竹材料，就令主持們吃到停不了，大讚「冇得頂！好嘢！」《香港01》記者訪問了Ricky，原來鯷魚露不算太貴，港幣100元左右就有100毫升，他笑說︰「好抵用嘅，用兩滴㗎咋嘛。」他又說︰「佢個味道係，泰國嗰啲唔好講，好多時都係得個鹹字，就算係比越南嗰啲，呢個都係鮮味一啲㗎，可能佢個魚用得比較乾淨，同埋佢處理嘅時候都摵得好乾淨，魚又唔係雜魚咁。（會唔會好腥？）冇，佢嗰種唔係腥味，佢係鹹味，同橄欖油溝稀咗，再加埋意粉，你會食到好濃濃鹹鮮嘅魚味。」

點擊下圖看看老闆點整意粉！！

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Ricky又指即使是芝士或者其他食材，當地的意大利製片指他們在節目吃到的味道，即使在他們住的地方附近也不會食到同一種味道，因為即使運送時間有多短，食物的味道也會改變。被問到意粉的味道，Ricky笑說︰「又唔係人生食過最好食咁誇張，但係好驚奇，整兩滴落去又真係覺得好食，唔係講笑，係真心好食，唔係劇情需要。」不過他就指香港現時未必買到，因為當地沒有出口，而他們一行，包括秋生哥和助手等，都有買回家再品嚐！

點擊下圖睇吓Ricky帶咗返屋企嘅鯷魚露係點樣！