【究竟食咗乜】黃秋生赴意大利炮製人肉叉燒包　搓麪團攰到皮都甩

ViuTV近期推出了不少好睇又好笑的作品，除了令萬千宅男期待，即將播出的煮食比賽《辣火頭》外，其實《萬人幫拖開個唱》、《港男入贅手冊》等綜藝真人騷都獲得非常好的口碑。下週一（10/2）起，除《辣火頭》外，ViuTV更會播出由被喻為「被演藝事業耽誤的美食家」黃秋生以及被他稱為「香港第一廚師」的好友張錦祥（Ricky）主持的飲食節目《究竟食咗乜》，實在令人期待萬分。

好彩秋生冇加菠蘿喺Pizza上面。

節目中，秋生與Ricky就會到訪意大利各區，品嚐傳統意大利菜之餘，還帶同了香港的調味少料，如豉油、老抽、蠔油等等，配合當地食材創造的意大利版的「豉油西餐」。週一首集，他們就到了拿坡里，跟意大利Pizza師傅Peter學整著名的拿坡里傳統薄餅Margherita。

黃秋生製造的「人肉叉燒包」，一試難忘？

不過58歲的黃秋生在搓麪團時，就十分力不從心，進度大大落後Ricky。Pizza師傅Peter見到都忍不住問：「How are you doing？（你還好嗎？）」，出盡力的黃秋生笑言自己「Still alive」。之後秋生更將手上的麪團搓成一個叉燒包，並笑指這是一個「human meat bread」（即是人肉叉燒包）。工作完成後，他即笑言：「攰到皮都甩，返去要即刻訓教」。