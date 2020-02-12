【黃金有罪．劇透】姚子羚向蕭正楠講出真相　張兆輝竟狠下毒手？

TVB重頭劇《黃金有罪》即將大結局，上集講到錢進（蕭正楠飾）同晶晶（姚子羚飾）結伴回港，二人將要結婚。柱國（張達倫飾）於此時出現，邀請他們到廉署調查。錢進心知晶晶依然維護木桐（張兆輝飾），所以沒有將真相告知柱國，還發現晶晶與木桐秘密來往，覺得他們仍有曖昧關係，甚是氣憤。而木桐洞悉杰仔（何廣沛飾）已察覺到滅蟲公司文件的端倪，欲利誘他隱瞞真相；杰仔猶豫之際，卻被錢進撞破。柱國發現滅蟲公司文件不翼而飛，杰仔上司懷疑他包庇木桐，杰仔百詞莫辯，實情是木桐利用其女友冰冰（丁樂鍶飾）使計偷走檔。永傑自知鑄成大錯，萬念俱灰。

杰仔（何廣沛飾）察覺到滅蟲公司文件有問題，但重要證據卻被女友冰冰（丁樂鍶飾）偷走，令他萬念俱灰。（YouTube影片截圖）

點擊下圖重溫劇情：

+ 11 + 10 + 9

以下內容有劇透，逃生門在此：

【黃金有罪】姚子羚苦戀張兆輝慘被抛棄 現實中情路坎坷遇人不淑

【黃金有罪】陳瀅花花泳衣好青春 劉芷希比堅尼上陣最吸睛

最新一集將會講到杰仔自殺，幸好錢進與柱國及時趕到，救回杰仔一命。晶晶於良心驅使下，終將濚木行賄的真相告知錢進，她更透露箇中秘密。木桐無意中得知他們的部署，為搶回證據，一再向晶晶相逼，晶晶混亂間衝出馬路，最後意外慘死……

木桐（張兆輝飾）竟然害死晶晶（姚子羚飾）！（電視截圖）

木桐及後收到晶晶偷偷寄來的文件，悲從中來。海娜（楊卓娜飾）終明白木桐最愛並不是自己，傷心欲絕。錢進痛不欲生，一心只想找出木桐的罪證，可惜苦無機會。本已畏罪潛逃的Hugo（洪永城飾）冒險回港私會婷婷，希望婷婷與他一起離開，卻於此時巧遇木桐……

Hugo同婷婷最後可唔可以大團圓結局？（劇照）