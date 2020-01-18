【黃金有罪】陳瀅花花泳衣好青春　劉芷希比堅尼上陣最吸睛

TVB新劇《黃金有罪》正在熱播，在劇中飾演水敏婷的陳瀅（Jeannie）早前預告將會在一場沙灘戲中穿上一件頭泳衣出場，令不少觀眾非常期待！在今晚（17日）的最新一集中，這場沙灘戲終於播出，除了Jeannie之外，一班飾演菲林明夜總會舞小姐的演員都以泳裝登場，最期待的畫面出現了！

陳瀅以橙色花花一件頭泳衣上陣，青春味十足！（電視截圖）

一班菲林明夜總會的舞小姐包括莉莉（劉芷希飾）、Lulu（鄧以婷飾）、Gigi（吳沚默飾）、Mimi（李天縱飾）都以泳裝出場！（kimmylow717）

錢進（蕭正楠飾）、傑仔（何廣沛飾）、Hugo（洪永城飾）、陸小虎（何遠東飾）、晶晶（姚子羚飾）同婷婷（陳瀅飾）齊齊到沙灘玩，當中婷婷以橙色花花一件頭泳衣上陣，大騷玉背及長腿，即刻令Hugo睇到「眼瓊瓊」！

沙灘泳衣派對登場！（劇照）

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之後一班菲林明夜總會的舞小姐包括莉莉（劉芷希飾）、Lulu（鄧以婷飾）、Gigi（吳沚默飾）、Mimi（李天縱飾）穿上泳衣、戴上墨鏡出場，當中就以紅色比堅尼上陣的劉芷希（Kimmy）最搶鏡，大展傲人上圍，身形Fit爆！

以紅色比堅尼上陣的劉芷希（Kimmy）大展傲人上圍，相當搶鏡！（電視截圖）

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