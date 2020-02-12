WINNER前成員南太鉉疑情緒崩潰　直播下跪嚎哭大叫：槍在哪？

韓國25歲歌手南太鉉於2016年11月因心理問題而退出男團WINNER，並於2017年5月成立樂隊South Club再出道，可是再出道的南太鉉除了成績未如以往理想，其情緒問題更似乎更趨重嚴重。日前他於個人IG兩次開直播，在鏡頭前下跪崩潰大哭，甚至大叫要找槍的舉動，令粉絲相當擔心。

南太鉉日前首次在IG開直播時，坦承當初離開WINNER是非常大的錯誤並對粉絲下跪道歉：「我展現了沒有常識的一面，粉絲當然會生氣，好像首次對大家說對不起，我向大家道歉，請不要討厭我」，令粉絲非常驚訝。南太鉉也講到知道自己現在的模樣非常差，承認三月回歸時會變回WINNER初出道時的狀態。其後他又突然點起煙，大爆自己一天吃12粒藥，每天也不知道如何撐下去，差到極點的精神狀態令粉絲擔心不已。

南太鉉已不是首次傳出情緒出問題，一直都令粉絲非常擔心。（newse）

南太鉉在直播中大崩潰，下跪大哭又說要找槍。（IG/@souththth）

按圖睇南太鉉崩潰開直播：

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南太鉉隔天再開直播，講到自己創作的音樂並不獲大眾喜愛，公司認為是South Club的過錯，因而壓力非常大。他在直播中說：「希望你們能夠喜歡我的音樂，我真的很努力作歌，心好痛，對不起。」懇求粉絲要欣賞他的作品。見到偶像因壓力而崩潰的模樣，粉絲雖有急忙留言安慰，可是這時南太鉉卻突然大叫「槍在哪？」而南太鉉所屬公司今天（12日）發聲明表示，南太鉉正在歷經創作壓力期，因此情緒起伏較大。可是過於簡短的回應，加上南太鉉已不是首次傳出有心理問題，令一眾粉絲更為憂心。

南太鉉2014年以WINNER一員出道，成績相當不俗，可是於2016年因病退出。（FB/@OfficialYGWINNER）