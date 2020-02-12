黃心穎與泥鯭逛寵物店傳緋聞　與男方領養同種狗狗？

黃心穎（Jacqueline）去年因「安心偷食事件」避走美國八個月，於年底高調返港至今雖然未有重新展開幕前工作，不過私生活卻依然成為傳媒焦點。今日（12日）有報道指她與有未婚妻的RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）齊齊行街買寵物用品，一向私生活低調的泥鯭向傳媒表示去年已回復單身，而心穎則回應表示，對方只是一個有養唐狗經驗的朋友，當時陪她一同為新領養的狗狗買寵物用品。

黃心穎剛剛新領養了三個月的黑色唐狗BB，並命名為Love。（Instagram：@jacquelinebwong）

黃心穎新領養的唐狗BB「Love」大約三個月大，她向《香港01》記者透露自己雖然沒有太多養寵物的經驗，不過幸好身邊有很多領養唐狗的朋友，所以不會太過擔心。她口中的朋友應該就是泥鯭，皆因泥鯭除了陪心穎一同購買Love的寵物用品外，他本人亦於去年領養了唐狗「可樂」，絕對是經驗豐富。再望真一點，其實心穎與泥鯭所領養的唐狗都很似樣，一樣都是黑啡混色的唐狗，連毛色的深位置都非常相似，實在未免太過巧合。

泥鯭去年領養了這隻名為可樂的唐狗BB。（Instagram：@rubberband）

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