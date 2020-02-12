黃心穎新領養唐狗BB　傳跟泥鯭私會：只是有經驗的朋友陪買用品

黃心穎（Jacqueline）於去年因「安心事件」成為眾矢之的兼避走美國八個月，事業凍過水的她於兩個月前高調返港，雖然至今都暫時依然復工，不過亦有經常在社交網站分享日常點滴。今日（12日）有報道指，黃心穎與RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）一同去寵物店「私會」，原來是因為心穎剛剛領養了一隻唐狗BB，她形容「愛」剛剛降臨於自己的生命之中，於是幫牠改名為「Love」。

黃心穎與姐姐黃心美飼養的四隻魔天使打成一片。（Instagram：@jacquelinebwong）

黃心美家中有四隻魔天使。（Instagram：@scarlett328）

心穎經常與姐姐黃心美飼養的的四隻魔天使打成一片，身為愛狗之人的心穎亦終於榮升狗主，她在Instagram宣布領養一隻三個月大的黑啡混色唐狗BB：「記得第一次去暫託家庭探佢地三胞胎嗰時、一打開門見到三隻野（嘢）跳跳紮嗰個樣、好難唔即時俾佢地嘅歡樂感染到。」心穎亦感謝領養中心以及唐狗BB的暫託家庭一直以來所給予的愛和照顧，並表示很開心見到牠的三胞胎哥哥姐姐Kyle和Kylie終於尋找到新家庭。她也呼籲大家以領養代替購買，更開心抱得美狗歸：「唐狗也是寶！」

黃心穎表示，除了她領養的Kristy之外，她的三胞胎哥哥姐姐Kyle和Kylie亦順利尋找到新家庭。（Instagram：@jacquelinebwong）

身榮升狗主的黃心穎形容「愛」剛剛降臨於她的生命之中。（Instagram：@jacquelinebwong）

心穎回覆《香港01》記者時表示，與Love之間甚有緣份：「我探過Love一次，一打開門佢同佢三胞胎嘅哥哥姐姐三隻好開心咁彈黎彈去真係好得意，係一種好簡單嘅快樂，暫託姐姐話佢哋好少會係咁樣，Love喺嗰一日我走出門口嘅時候，仲第一次跨出個門口好似想跟我返屋企咁，可能係緣份！」她笑言短短時間內Love已經很快融入家中，十足主人姿態一樣：「部電話啲相都係佢！」

黃心穎剛剛領養了這隻唐狗BB，與可樂頗為相似。（照片由受訪者提供）

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心穎表示自己由細到大都很想養大狗，小時候喜歡雪橇、金毛尋回犬，但長大後因為透過助養寵物的團體而對唐狗有更大的關注：「好多人第一個感覺就會覺得唔係純種就唔矜貴，但我覺得佢哋混種出嚟變得每隻都好獨特。同埋真係見有好多被遺棄的唐狗bb，好慘，所以最終決定去領養一隻。」她笑言雖然自己沒有養狗經驗，不過最緊要勇於嘗試：「初頭都會緊張，不過凡事都有第一次、亦好彩身邊有好多朋友都有領養開唐狗，加上之前暫託家庭嘅義工姐姐好幫得手，所以都唔會太過擔心。」

泥鯭亦有飼養唐狗。（Instagram：@rubberband）

對於有報道稱，心穎跟於2017年尾向圈外女友求婚成功的RubberBand鼓手泥鯭於寵物店密會，心穎回應表示：「只是一個有養唐狗經驗的朋友陪我買寵物用品，沒有其他回應。」而泥鯭則回應傳媒表示去年已回復單身。

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