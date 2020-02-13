《想見你》盜版大結局提前洩露內地瘋傳　男主角許光漢：恭喜你！

被喻為「燒腦神劇」的台灣偶像劇《想見你》從2019年11月啟播開始已經引來極大迴響，隨著劇情發展，網絡上的討論度亦愈來愈高，彷彿所有網民都化身神探伽利略，齊齊分析故事的來龍去脈。終於，《想見你》將於2月16日在台灣播出第13集大結局，正當粉絲們在熱烈討論第12集的故事並推測大結局的走勢時，突然在星期一晚凌晨（2月11日）就有內地網民叫大家「唔使估估下」，並附上第13集大結局的影片連結。對於今次結局被意外流出，《想見你》官方Facebook即時發聲明呼籲網民勿看盜版。

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（《想見你》官方Facebook專頁）

許光漢呼籲不要將結局放上網：沒有公德心

除了發聲明之外，劇中主要演員也有分別拍片向網友呼籲支持正版，當中柯佳嬿更表示自己非常生氣，其丈夫謝坤達更大爆柯佳嬿失眠至凌晨4、5點。而男主角許光漢也在視頻說：「已經看過最後一集的朋友們，恭喜你們，但我希望你們不要刻意的去散播一些已經知道的內容或是文字，甚至是截圖Po上網，我覺得這樣做其實有一點沒有公德心。」不過，偷步看過結局影片的人也沒看畢所有「劇終」內容，因為官方在結局外流後也表示，2月16日晚上10點鐘於「中視」和「衛視中文台」播放的原裝正版會有獨家結局彩蛋。