隋棠3歲囡囡皮膚出不明紅疹　確診後一句童言笑爆網友：超樂觀！

台灣女星隋棠和老公Tony在2015年閃婚後，陸續生下2兒1女，家庭婚姻生活恩愛美滿，不時在社群網站開心Share幸福點滴。隋棠昨（12日）透露女兒Lucy臉上出紅疹，後來被醫生診斷出是「黴菌感染」，讓她瞬間鬆了一口氣，不過也因為女兒樂觀的態度，讓她當場哭笑不得。

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隋棠在Facebook表示，Lucy近來臉上出紅疹，雖然有按醫生吩咐搽了類固醇藥膏，但卻未見好轉，因而轉帶囡囡到皮膚科就診。另一位醫生看了看，表示並非濕疹，而是黴菌感染，對症下藥就ok。坐在一旁的Lucy聽畢醫生的話後卻興奮地說：「我要跟哥哥說，我的臉發霉了」，讓隋棠忍不住笑了。

隋棠很意外這對女兒來說「是件值得開心的事」，讓她深刻體悟「看事情的角度，將決定我們的快樂與否」。許多網友也紛紛讚賞Lucy的樂觀，紛紛留言大讚：「超級正面，樂觀的開心果小天使」、「太可愛了，樂觀才會有這麼可愛的笑容」、「真是太可愛了，最幸福的笑容」、「童言童語好可愛」、「哈哈！好可愛的發霉嚕喜」。

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