隋棠分享育兒之道勁精警吸11萬Like：跟書教當豬養都唔Work！

台灣女星隋棠婚後育有兩子一女，平常不時會在社群分享與孩子相處的點滴，日前她於Facebook分享這幾年來教養小孩的心得，令不少網友勁Buy，瞬即獲得10萬個Like。

如何將他們視為平等的一個人，而不是「我的」孩子來對待，是個總覺得自己做的到，卻時常不經意就失去控制的課題。 台灣女星隋棠

於Facebook分享這幾年來教養小孩的心得，令網友勁認同，瞬即獲得10萬個Like（Facebook@隋棠）

隋棠日前在Facebook透露生養了三個小朋友的感慨，表示這幾年看過不少教養書籍，甚至還有人想要邀約她出書，但隋棠覺得「經驗越多，自覺到的不足、疑惑和反省，都只會越多。」不少父母有的照書養，有的照豬養，隋棠則覺得「其實都極端，也不適用於每個孩子和大人。」最好的教養方式她推薦「母親透過自己專心的眼耳鼻口手和心，去了解自己孩子的心理和生理需求來的寶貴。要相信孩子，更要相信自己。」

隋棠的這個Po引來網友熱烈迴響，還迅速被推爆獲得10萬個Like，就連護理師網友也大讚：「妳今天說的這一席話也是我常跟所有媽咪說的話。每個孩子脾氣性格氣質都不同，不是一本教養書就能應對自己家中的寶貝。」

隋棠生完三胎後身型依然勁Fit，勁有少女感▼

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