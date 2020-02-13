【情人節】戴祖儀自爆早有約會對象　因拍攝《學是學非》無緣相聚

今天（14日）對單身的人來說是很苦惱，但對某部份情侶來說，2月14日是一個用來「曬幸福」的日子。近期成為宅男女神的戴祖儀（Joey）這個日子又會怎渡過呢？會否和緋聞男友羅天宇渡過呢？Joey接受《香港01》訪問時候說這個情人節將會甜蜜渡過，她說：「我應該要開工，拍呢個《學事學非》，呢個係特別版，係講疫情，講一啲衛生知識。」

今年情人節Joey要工作中渡過。（Ig：joeythyee ）

Joey自爆其實原本有約男生聚會，相信聽到這個消息不少男生真的傷心到要哭了，不過聽聽她怎麼說？她說：「本身諗住有得早放，就可以返屋企食燭光晚餐同我爸爸。但依家可能要遲啲啦。」

唔知道大家情人節又曾經收過咩特別禮物？（Ig：joeythyee）

談到這麼多年渡過的情人節，其實她亦收過不少禮物，她說：「其實我覺得有心機已經好加分，我曾經試過收親手織嘅頸巾，跟住我覺得有心同Sweet。仲有一份試過收自己整嘅夾萬，用木砌出嚟。（裡面放乜？）個夾萬係吉，就係想將個夾萬裡面放重要物品。我滿心期待囉，結果夾萬就係本身嘅禮物。」

表現如果大家情人節要送禮物給她，千萬不要送花，因為覺得不環保。（Ig：joeythyee）

不過這個情人節對她說其實有一個特別意義，為何這樣說？眾所週知她是一個玩具模型迷，今年她與很喜愛的玩具設計師推出了一個情人節特別版模型，而這個模型全球只有3隻十分罕有，她說：「本身就有呢個設計樣版，但今次我有份加Idea，係情人節特別版本嚟嘅，我自己都無呢隻公仔呀，忍心割愛呀！」

這一隻公仔Joey說要賣2140hkd。（Ig：joeythyee）