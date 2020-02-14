【楊怡陀B】高齡孕婦安胎須謹慎　注意6要點享受健康孕期

楊怡與羅仲謙結婚4年，婚後一直努力造人，日前終於有好消息。楊怡現年40歲，專家表示，女性35歲以上懷孕則為高齡孕婦，高齡孕婦比適齡孕婦存在更多的風險，所以要份外謹慎！以下是一些高齡孕婦須要注意的事項：

楊怡40歲懷孕雖屬高齡孕婦，但其實圈中不少女星也都在40歲打後生B，個個星二代都健康可愛。（IG圖片／tavia_yeung）

一、每天定量補充葉酸

高齡孕婦因血液循環不順暢而導致荷爾蒙分泌量減少，因此必須服用葉酸，每天持續服用，可以避免胎兒神經系統發育畸形，同時預防孕婦貧血。

補充葉酸一般在懷孕前1-3個月就開始，待懷孕滿12周開始停藥。如果已經懷孕，則需及時開始服用，每日總量在0.4-0.8mg。

二、攝取鈣質

美國醫學專家研究顯示，孕婦在孕期鈣質補充不足，在懷孕後期易出現小腿抽筋等缺鈣症狀，同時還會影響胎兒發育。而高齡孕婦罹患妊娠毒血症的機率比一般孕婦較高，根據研究顯示，鈣質量攝取不足且罹患妊娠毒血症的孕婦持續服用鈣片後，發現妊娠毒血症的症狀較輕微。鈣質的建議攝取量為一天1000毫克。

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高齡孕婦最好遵照醫生意見，好好養胎，最重要是保持樂觀正面的心情。現代人晚婚，35歲之後懷孕非常普遍，雖然隨著年齡的增長，身體上會產生很多變化，需要比適齡孕婦多加留神和小心，但其實大部份高齡孕婦都能完成健康的懷孕與生產，帶著「做得到」的自信與愉快的心情，好好享受孕期吧！