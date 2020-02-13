40歲楊怡宣布陀B：我們之間將會加入一顆小小電燈

恭喜曬!!楊怡宣布陀B，但未有講預產期係幾時。(ig@tavia_yeung)

35歲羅仲謙與40歲楊怡2012年因拍攝《On Call 36小時》而撻著，拍拖4年後並於2016年結婚。婚後楊怡至今只參與過劇集《再創世紀》拍攝，工作減產目的只為調理身體生B，而去年羅仲謙亦回歸TVB拍劇，希望有更多時間進行造人大計。不時被傳有喜嘅楊怡，於今年一月曾在IG上載大小嘮蘇公仔的照片，疑似暗示「有喜」，不過當時羅仲謙就以「大家想太多了。」作為回應。

「第一次聽BB心跳聲時，原來有D似火車經過」(ig@tavia_yeung)

楊枱與老公羅仲謙於2016年結婚至今仍未有小朋友。(ig@tavia_yeung)

近日又再有消息指二人已造人成功，並指楊怡嘅預產期為今年5月。喺今日(13日)，楊怡與羅仲謙分別在IG上公布喜訊：「我們的緣份從劇集開始，由同事變朋友，由朋友變情侶，由情侶變伴侶，從今以後........我們多了一個身份，感恩上天送給我們一份珍貴的禮物，我們之間將會加入一顆小小電燈，寶貝，願你在未來的日子裡時刻照亮我們的生命，願我們在未來的日子裡幸福快樂⋯⋯謝謝你選擇了我，We love you，我們一家期待你的來臨 。」楊怡更在文中表示羅仲謙得知老婆有咗之後，第一個反應竟然係「你唔好亂咁噏吖，你問清楚醫生未？」非常好笑。

結婚四年，楊怡多次被傳「陀B」，今日佢終於喺IG有喜，恭喜曬。（微博圖片)