【愛的迫降】預告悲劇收場？　玄彬被捕後為保護昏迷孫藝珍講大話

韓國tvN電視劇《愛的迫降》今晚（16日）將播出大結局，而昨晚（15日）播出的第15集《愛的迫降》劇情峰迴路轉，孫藝珍（飾演尹世理）因手術後遺症患上敗血病，陷入生命危險，令玄彬悲痛欲絕；而金正鉉（飾演具承俊）為了保護徐智慧（飾演徐丹）亦被槍擊，不知道《愛的迫降》會否悲劇收場？

15日播出的第15集《愛的迫降》劇情峰迴路轉，玄彬被捕後，被安排與孫藝珍當面對質。（Netflix《愛的迫降》畫面）

第15集《愛的迫降》中，玄彬和五位手下先後被拘捕，認為他們是來自北韓的間諜，孫藝珍為了幫玄彬等人解圍，不惜負傷接受調查，並與玄彬見面，但玄彬為免牽連孫藝珍，謊稱是故意將女方當作人質，又利用她偷渡到韓國，令孫藝珍傷心不已，受查後陷入昏迷，不只患上敗血病，該集尾聲孫藝珍更疑似離世，令玄彬相當自責。

為免孫藝珍受牽連，玄彬謊稱視女方為人質，並利用她到首爾尋仇，孫藝珍非常傷心。（Netflix《愛的迫降》畫面）

孫藝珍接受調查後陷入昏迷，令玄彬非常擔心。（Netflix《愛的迫降》畫面）

逐格睇玄彬孫藝珍會面場面

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除此之外，金正鉉本應準備離開北韓，卻發現徐智慧被人綁走，於是金正鉉決定持槍營救徐智慧，雖然成功令徐智慧脫離險境，卻身中多槍，與孫藝珍一樣生死未卜。究竟孫藝珍和金正鉉能否逃離鬼門關？玄彬和孫藝珍，還有金正鉉和徐智慧又能否終成眷屬？今晚《愛的迫降》大結局一一揭曉。

金正鉉本應準備離開北韓，卻發現徐智慧被人綁走，於是金正鉉決定持槍營救徐智慧。（Netflix《愛的迫降》畫面）