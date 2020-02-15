【愛的迫降．多圖】徐智慧常演富家女　打滾17年終擔正做女一

韓國tvN電視劇《愛的迫降》是現時亞洲劇迷熱愛的劇集，男女主角玄彬和孫藝珍的表現當然吸引，其實第二女主角徐智慧同樣引人注目。

《愛的迫降》主角玄彬和孫藝珍固然是劇集焦點所在。（《愛的迫降》劇照）

即將踏入36歲的徐智慧身高達1.7米，身材媲美模特兒，加上外貌散發成熟和知性美，所以在韓劇中大多飾演富家千金，或是堅強獨立的女性，而《愛的迫降》徐丹一角既是身世顯赫，同時個性剛強，風芒不亞於女主角孫藝珍。

飾演第二女主角徐丹的徐智慧同樣吸引。（《愛的迫降》劇照）

睇睇徐智慧《愛的迫降》劇照

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2003年，徐智慧參演宋慧喬和李炳憲主演的韓劇《All In真愛賭注》出道，當時她僅飾演女侍應，後來演出超過20部韓劇和短劇，慢慢累積演出經驗和知名度，而觀眾最記得的，或許是在2005年古裝劇《辛吨》演「床戲」。終於，徐智慧在2018年播出的SBS劇集《胸腔外科-盜取心臟的醫生們》（港劇名：外科醫心）成功擔正女主角。

徐智慧出道作是在《All In真愛賭注》演侍應。（《All In真愛賭注》畫面）

雖說徐智慧演過「床戲」，其實只是露出香肩，與男子同場共枕而已。（《辛吨》畫面）

打滾多年後，徐智慧終在2018年播出的SBS劇集《胸腔外科-盜取心臟的醫生們》（港劇名：外科醫心）成功擔正女主角。（《外科醫心》劇照）

徐智慧IG相一樣靚！