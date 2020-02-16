【武漢肺炎】戴口罩練背肌、臀部一樣得　簡廷芮：密閉空間就要戴

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因拍攝電影《我的少女時代》而打開知名度的台灣女星簡廷芮（Dewi）外表清純甜美，事實上她是運動狂熱粉絲，經常健身行山而練出結實的健康身形。近日台灣受到武漢肺炎疫症影響，Dewi亦未有因此減低她對健身的熱愛，甚至做足防御措施戴口罩去健身。

簡廷芮（Dewi）因拍攝電影《我的少女時代》而打開知名度。（電影《我的少女時代》宣傳海報）

她因經常健身行山而練出結實的健康身形。（Instagram：@dewichien）

Dewi在Instagram上載多段健身片段，無論是練背肌還是練臀部，她都乖乖戴上口罩。她表示在健身室這種密閉空間就必需戴口罩保障自己，不但較有安全感，亦沒有難以呼吸的問題：「我覺得還行，但練腿就比較無法（戴口罩）⋯⋯但還是要依自己身體狀況喔！」

她表示在健身室這種密閉空間就必需戴口罩保障自己。（Instagram：@dewichien）

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Dewi因為喜歡吃東西，曾一度被爸爸嫌肥，於是才下定決心減肥。她除了勤於做運動練出好身形，亦一樣食得健康，例如在早上食麥皮、水果和堅果類，並飲500毫升的水作為一天的開始。

Dewi因為喜歡吃東西，曾一度被爸爸嫌肥。（Instagram：@dewichien）

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