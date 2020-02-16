【武漢肺炎】蔣雅文台灣居家檢疫有「艷遇」：聲音溫柔是世紀暖男

因應武漢肺炎疫症持續，所有經香港、澳門及中國入境台灣的人士均須居家檢疫14日。蔣雅文（Mandy）雖然已移居台灣多年，不過早前她回香港過新年，回台灣後亦必須在家自行隔離，連情人節都要與老公朱經雄分開。踏入居家檢疫的第八日，沒想到乖乖留在家中的Mandy居然亦能發生「艷遇事件」？

蔣雅文（Mandy）雖然已移居台灣多年，不過早前她回香港過新年，回台灣後亦必須在家自行隔離14日。（Instagram：@yawen_j）

Mandy表示可能是自己睡得太沉，早上收到檢疫員打來的檢疫電話時，她簡直是語無倫次到極點：「被問到身份證號碼我居然連續三次都答錯，對方很尷尬的一再跟我說：『欸...不對耶...、er...又錯了...、你...真的是本人嗎...』被問到後來我超無助直接對他哭腔求饒說：『我好想睡我真的想不起來拜託給我多兩次機會！』」

吃過安眠藥的Mandy收到檢疫電話時，無法記起身份證號碼，很感激該名檢疫員的體諒。（Instagram：@yawen_j）

對方亦相當有耐性，溫柔對Mandy說：「好好好，你不用急你慢慢來，身份證在你附近嗎？」快要昏睡的Mandy模糊說道：「在我電腦桌但我安眠藥藥性還沒過我好暈，你給我點時間我爬過去拿給你...」結果該名民政人員極體諒Mandy的身體狀況，叫她好好睡：「啊啊啊，沒關係你先別亂跑，你躺好我晚一點再打來就是了，你睡你先睡！」

Mandy笑言老公很破壞氣氛。（Instagram：@yawen_j）

Mandy笑言對怎樣掛線也沒有印象，不過卻對這位男士相當有好感，揚言要為各位單身女士謀福利：「這個男生可以交往看看！聲音溫柔好聽又是世紀暖男耶拜託！還有倒數六次機會，我明早是不是該問他幾歲住哪？」

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