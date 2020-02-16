【東張西望】八大外景女主持大比拼　最受歡迎一位係最索人妻？

講到《東張西望》這個超過3000集的無綫綜藝節目，大家最有印象一定是一班外景女主持，她們美貌與智慧並重，不時憑急材應對不少突發事情，人人都有令人難忘的事跡！以下為大家盤點八位女主持，最受歡迎那位獲得網民一致讚賞。

《東張西望》日日都有得播，深入民心。（螢幕截圖）

第八位—林希靈

林希靈今年30歲，是無綫的基本藝人合約藝人，最近一年才加入《東張西望》，但已經有令人深刻的事情。就在今個月，白田邨出現一位經常「露械」的老人家，邨內經常有意無意地將下體掏出，林希靈接到任務單人上前訪問該位老人，更直問：「有冇見到女人又忍唔住搲吓？」令人佩服她的膽量。

佢的確係幾勇。（螢幕截圖）

林希靈身形好好。（IG@林希靈）

+ 7 + 6 + 5

第七位—黃穎君

黃穎君今年31歲，是無綫的基本藝人合約藝人，參選2012年港姐入行，也是加入《東張西望》一年左右。她就令人深刻印象時，在上年的母親節，穿著鬆身衫到酒樓訪問一家大細，在俯身的時候不時露出「事業線」，被網民指有傷風化，因為是在十分多小朋友的情況下。

又真係唔係幾應該。（螢幕截圖）

黃穎君初出道時被喻為「翻版謝安琪」。（IG@黃穎君）

+ 7 + 6 + 5

第六位—黎寬怡

黎寬怡今年25歲，是無綫的基本藝人合約藝人，訓練班出身，擁有171cm身高Model身形。她在《東張西望》最突出的表現，是在上年年尾訪問張衛健的時候突然爆喊，立即被網民放大，她事後表示：「真係好緊張，可以同自己偶像張衛健做訪問，開始有啲緊張就眼濕濕。之後嗰句『我笑到標咗眼淚但又唔好思意收返入去。』其實我係講錯嘢，搞到我情緒又激動啲。」

訪問期間突然爆喊。（螢幕截圖）

第五位—吳幸美

吳幸美今年35歲，是無綫的基本藝人合約藝人，03年港姐入行。在15年訪問急應變中心安全主任梁國安，被對方突如其來的「有震撼性的聲音」嚇親，自此成為網民熱話。

睇得出佢係真係被嚇親。（螢幕截圖）

吳幸美其實勁落力。（IG@吳幸美）

+ 11 + 10 + 9

第四位—李旻芳

李旻芳今年32歲，是無綫的經理人合約藝人，2012年港姐入行。入行3年後便加入《東張西望》，她最令人深刻的不是採訪，而是她很多時間都會著一些緊身衫，將自己傲人的身材表露無遺，成為網民熱話。

經常都係緊身衫。（螢幕截圖）

李旻芳身材好好。（IG@李旻芳）

+ 6 + 5 + 4

第三位—阮嘉敏

阮嘉敏在上年與攝製隊日前就追訪一單關於無良攝影師Max非禮近百名少女拍攝全裸照的事件，阮嘉敏找到Max和他當面對質，Mandy問道：「點解你要摸人呢？」Max輕挑回答道：「唔知喎。」Mandy再問道：「點解唔知呢？你認你無恥？」Max講道：「我係一個無賴嚟，所以叫你報警。」網民大讚阮嘉敏為民除害

阮嘉敏當面質問！（螢幕截圖）

阮嘉敏好靚女！（IG@阮嘉敏）

+ 12 + 11 + 10

第二位—利穎怡

被網民認為是最索女主持的利穎怡，最出位不是訪問，而是一張與林泳淘（Wingto）在地鐵的合照，着上貼身衫的Joan盡顯豐滿上圍，網民紛紛留言大讚，更表示她們「各有千秋」！而Joan也有在IG Post相寫道：「最♥️串我的大波主持淘淘。」，其實兩位都是有料之人，在節目中經常以小背心上陣，成為網民關注焦點！

就係呢張相。（網上圖片）

Joan都唔輸蝕！（IG圖片）

+ 9 + 8 + 7

第一位—黃愷怡

上年，黃愷怡到母校中文大學採訪內地遊客到「天人合一亭」打卡的情況，當她問其中一位男遊客「是否有網站介紹你來」時，男遊客便英文和普通話夾雜地說：「Right，叫小紅書，是一個APP，英文怎樣說的？」黃愷怡聞言後說：「不知道，就叫小紅書吧！」誰知男遊客堅持展示英語實力：「Is a red book？」之後，黃愷怡便轉移話題，詢問男遊客的攝影作品本身：「那構圖方面你有什麼Inspiration？」男遊客便被考起，反問：「什麼意思？What？」英語實力即時見底，令黃愷怡忍不住笑意：「就是靈感。」網民紛紛大讚她不失大方之餘更有點幽默。

該位大陸客唯有笑吓喇。（螢幕截圖）

剛剛出嫁。（IG@黃愷怡）